La réalité est la suivante : le secteur des Arts et de la Culture accélère sa transformation digitale. Comme la plupart des secteurs depuis la crise sanitaire, le monde de la culture doit opérer une mutation pour s’adapter aux changements comportementaux. Comme vous le découvrirez au cours du webinar organisé par l’EFAP et l’ICART le 6 juillet à 12h30, la crise de la Covid-19 a clairement fait basculer l’ensemble de l’économie et de l’activité humaine dans une nouvelle ère. Plus que jamais, les secteurs des Arts et de la Culture ont été touchés de plein fouet.

Le digital dans le monde des Arts

Après une année particulièrement compliquée, les acteurs de ce domaine commencent à se relever, notamment grâce à la transformation numérique. C’est en grande partie grâce à la maîtrise des compétences du marketing digital, de la communication et de la transformation digitale que ces acteurs peuvent faire face au choc. Si vous souhaitez travailler dans ce domaine si enrichissant, vous allez probablement devoir acquérir de telles compétences. Voici le programme du webinar organisé par l’EFAP le 6 juillet 2021 :

Les tendances de la transformation digitale post-covid

Les nouvelles tendances de la communication dans les Arts et la Culture

Les nouveaux métiers du secteur culturel

Au-delà des compétences “métiers”, quelles sont les soft skills nécessaires pour ces nouveaux métiers ?

Un webinar pour comprendre comment booster son employabilité

Au cours de cette table ronde, vous aurez l’occasion d’écouter de nombreux intervenants dont Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Économie Numérique (ACSEL). Mais aussi Nicolas Laugero, Directeur de l’ICART, Co-fondateur de Fluctuart et Président d’ARTISTIK REZO, ainsi que Tiphaine Alliaume et Malou Guyomar, Alumni du MBA DMB Promo 20-21.

Un webinar qui promet des échanges riches à l’issue desquels vous repartirez avec du concret pour élaborer votre projet professionnel. L’occasion pour vous de découvrir toutes les informations nécessaires sur le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (MBA DMB) de l'EFAP et de l’ICART. Alors, prêts à mettre toutes les chances de votre côté pour booster votre employabilité ? N’oubliez pas de vous inscrire !