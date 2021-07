En tant qu’enseigne, gérer la publicité des différents points de vente qu’ils soient en propre, indépendants ou franchisés, peut vite être complexe et cela quel que soit le type de biens concernés. Tous les points de vente ne font pas les mêmes promotions aux mêmes moments et doivent intégrer des dynamiques territoriales propres. Certains points de vente communiquent sur Facebook et sur Waze d’autres en Display ou par SMS.

En revanche, l’objectif reste le même : générer de la visibilité locale et du trafic pour le point de vente.

Il est bien sûr possible d’avoir en interne, une ou plusieurs personnes qui s’occupent de ces campagnes publicitaires. Cependant, la gestion de ce type de campagne prend du temps et demande une véritable expertise digitale. À titre d’exemple, pour une enseigne avec 250 magasins qui souhaite communiquer sur Facebook, Google et faire du display, il faudra 9 journées de travail pour lancer ses campagnes ! Une autre option est de former les responsables de franchises pour réaliser ses publicités, mais cela demande un investissement humain assez lourd et peut se révéler très chronophage en matière de coordination…

La solution la plus optimale reste d’utiliser une plateforme de publicité multi-locale qui élimine les barrières à l’entrée de la publicité locale en simplifiant la prise en main et l’exécution !

The Ramp offre une plateforme tout-en-un pour gérer simplement l’ensemble des publicités des points de vente de votre enseigne ou de son réseau de franchisés, sur l’ensemble des leviers publicitaires existants. Une solution idéale pour les enseignes à plus de 50 points de vente !

La plateforme proposée est intégrée via des APIs aux principales plateformes publicitaires : Google, Facebook, Instagram, Waze, LinkedIn, YouTube, mais aussi aux applications mobiles des médias français, des bases SMS et emails du marché.

Simplifier la gestion des campagnes publicitaires sur l’ensemble des points de vente d’une enseigne

La solution permet ainsi à un point de vente de lancer facilement une campagne de publicité géolocalisée en touchant les bonnes personnes, aux bons endroits et aux bons moments, tout en bénéficiant de la vision globale de la tête de réseau !

The Ramp est aujourd’hui utilisée par plus de 3000 points de vente sur des secteurs aussi divers que l’automobile, la GSA, les supermarchés généralistes, la restauration rapide, etc. Ces derniers en tirent plusieurs avantages :

une simplification de la création, de la gestion et du reporting des campagnes locales

un contrôle de la communication locale

une implication de l’ensemble du réseau d’enseigne

une facilitation de la montée en compétence sur le marketing digital

une approche au choix centralisée (au niveau de la tête de réseau), ou décentralisée (au niveau du point de vente) du process d’achat publicitaire

Parmi les fonctionnalités phares de la plateforme, on retrouve la gestion de campagne automatisée. Pour chaque point de vente, les paramètres sont prédéfinis et surtout personnalisés : ciblage géographique, audience cible, budgets, période…

Au-delà de la puissance technologique de sa plateforme, The Ramp offre également un soutien pour les campagnes : en amont, pendant ou après, les équipes sont là pour vous aider à optimiser ou paramétrer les campagnes à votre place. De plus, si vous n’avez pas le temps de gérer les visuels, le studio créatif pourra s’occuper de leur réalisation. La proposition de valeur de The Ramp combine ainsi la technologie et le service

Un outil pour coordonner les communications de son réseau d’enseigne

Par ailleurs, en association avec l’institut CSA, The Ramp intègre la connaissance consommateur et le marketing prédictif au cœur de ses algorithmes avec pour résultat un marketing intelligent qui respecte le RGPD.

Grâce à la fonctionnalité Smart Target, pour chaque zone géographique IRIS, des données concernant les intentions d’achat et de renouvellement sont fournies.

Avec la plateforme The Ramp, les campagnes sont optimisées pour être diffusées sur le canal favori des clients potentiels, en fonction de la zone géographique. En fonction des particularismes locaux, le display peut se révéler être le meilleur levier tandis que pour un autre, les réseaux sociaux seront plus optimaux. Peu importe l’objectif : notoriété, trafic en point de vente, acquisition client, les campagnes créées avec The Ramp y répondront !

The Ramp organise d’ailleurs des webinars sur tous les sujets du marketing local. Rendez-vous sur Local Mania pour découvrir nos replays et participer gratuitement aux prochains webinars. Il suffit de s’inscrire gratuitement juste ici.