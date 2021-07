Sur TikTok, l’une des applications les plus utilisées et qui conserve ses utilisateurs pendant de longues minutes chaque jour, il est parfois possible de télécharger directement une vidéo, dans sa pellicule photo. Pour d’autres vidéos, ce n’est pas possible et il faut alors passer pour des outils tiers, afin de télécharger une vidéo TikTok, pour en profiter hors connexion ou bien la partager sous format Reels par exemple.

4K Video Downloader est un outil gratuit et simple d’utilisation disponible sous macOS, Windows, Linux et Android, et qui permet de télécharger des vidéos directement à partir d’un simple lien, proposé par 4K Download. Les vidéos peuvent être téléchargées depuis YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch et bien d’autres plateformes. Pour les personnes qui passent des heures sur YouTube à écouter des playlists, 4K Video Downloader permet le téléchargement rapide d’une playlist YouTube en quelques minutes seulement.

Comment télécharger une vidéo TikTok ?

Pour revenir à TikTok, découvrez à travers le tutoriel ci-dessous comment télécharger une vidéo TikTok afin de la regarder en mode hors connexion.

Une fois le logiciel 4K Video Downloader téléchargé il faut se rendre sur TikTok. Sur l’application mobile ou via via ordinateur, il faut alors cliquer sur la flèche de partage afin de copier le lien de la vidéo.









Le lien copié doit être dans le format suivant : tiktok.com/@username/video/videoIDnumber , par exemple cette vidéo : https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/6968828178638851334

Dans Video 4K Downloader il faut alors cliquer sur “Copier le lien” en haut à gauche.

Ensuite une fenêtre apparaît et il faut alors cliquer sur “Télécharger”.

La vidéo est alors téléchargée et il suffit désormais de la regarder quand vous le souhaitez ou bien de l’envoyer directement à vos proches ou de la poster sur d’autres réseaux sociaux !

Parmi les autres fonctionnalités de 4K Video Downloader on peut citer :

le téléchargement des vidéos en qualité HD

le téléchargement des sous-titres en un clic

le téléchargement de playlists et de chaînes entières

le téléchargement de vidéos en 3D

la fonctionnalité Mode Intelligent

4K Download propose plusieurs produits, en plus de 4K Video Downloader comme 4K Stogram pour télécharger des photos et des vidéos, à partir de comptes, de hashtags et de lieux Instagram. On peut également citer 4K Video to MP3 pour convertir une vidéo en MP3 en un seul clic.

Les produits proposés par 4K Video Downloader peuvent tous être utilisés gratuitement, avec des restrictions. Cependant, pour accéder à d’autres fonctionnalités et télécharger du contenu de manière illimitée, des offres Premium sont disponibles à partir de 14,40 euros pour un usage personnel ou 66 euros pour obtenir tous les logiciels de 4K Download ! L’abonnement peut être utilisé sur 3 ordinateurs.