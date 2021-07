Petite révolution sur Instagram. Le réseau social appartenant au groupe Facebook permettra peut-être bientôt à tous les utilisateurs de la plateforme d'insérer des liens dans leurs stories. Une phase de test est, en tout cas, actuellement menée en ce sens, rapporte The Verge ce mardi 29 juin 2021.

Les liens dans les stories Instagram, bientôt une réalité pour tous les utilisateurs ?

Vous le savez sûrement : à l'heure actuelle, pour pouvoir publier une story Instagram intégrant un lien en swipe-up, il faut obligatoirement avoir un minimum de 10 000 abonnés. Pourtant, cette fonctionnalité réservée aux "influenceurs" manque cruellement à tous les autres utilisateurs de la plateforme. Que ce soit dans le cas de particuliers qui souhaitent partager des liens importants avec leur entourage, ou dans le cas de petites entreprises qui souhaitent promouvoir leurs produits et leurs services, le manque de cette fonctionnalité peut-être une grande source de frustration.

Le réseau social appartenant au groupe de Mark Zuckerberg songerait toutefois à rectifier le tir, du moins en partie. S'il ne sera toujours pas possible d'insérer des liens en swipe-up pour les usagers ayant moins de 10 000 abonnés, ces derniers auront toutefois la possibilité d'intégrer des stickers qui eux, seront cliquables et permettront de lier des pages web.

Interrogé par The Verge, Vishal Shah, chef de produit pour Instagram, a précisé que cette nouvelle fonctionnalité était actuellement testée de façon limitée auprès d'un petit panel d'utilisateurs. Il a également expliqué que ces tests permettront à Instagram "d'apprendre comment les gens peuvent tirer parti des liens". Le réseau social surveillera ainsi quels sont les types de pages web qui sont partagées, tout en gardant un oeil attentif sur celles qui pourraient répandre des fake news. Rappelons que ce sujet est particulièrement sensible pour la plateforme puisque pas plus tard qu'au mois d'avril, Mark Zuckerberg a été mis face à ses responsabilités sur la question de la désinformation lors d'une audition au Congrès américain.

Vishal Shah s'est également exprimé sur le choix du stickers en détaillant que cette méthode "s'intègre mieux à la façon dont les utilisateurs utilisent actuellement la plateforme". Si ce test s'avère concluant, il se pourrait qu'Instagram privilégie les stickers de liens auprès de tous les usagers, même ceux qui ont déjà le privilège d'avoir accès à la fonctionnalité de liens en swipe-up. Le chef de produit chez Instagram conclut : "C'est le genre de système futur auquel nous aimerions arriver. Et c'est ce que nous espérons déployer, si nous parvenons à faire fonctionner ce système".