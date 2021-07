La Poste a dévoilé les lauréates et les lauréats de ses deux concours dédiés à l’innovation engagée, les Coups de cœur #FemmesduNumériques, qui soutiennent 13 projets portées par des femmes entrepreneures, et le concours French IoT qui récompense des start-up à impact sociétal positif investies dans le numérique responsable et la parité.

Coups de cœur #FemmesduNumérique : un concours régionalisé

Créé en 2019, le concours des Coups de cœur La Poste #FemmeduNumérique innove cette année puisqu’un projet par région métropolitaine a été retenu suite à un vote du public organisé à l’occasion du premier événement européen de la tech Viva Technology. Les entrepreneures lauréates bénéficient d’une campagne de financement participatif sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank et d’une dotation financière de La Poste.

Les lauréates de cette édition 2021 sont :

Laurence Benoist (Auvergne-Rhône-Alpes) pour son projet Ensembly, qui vise à favoriser l’égalité, la performance et la bienveillance, au cœur des équipes ;

Fatoumata Sylla (Bourgogne-Franche-Comté), pour l’application de rencontres sécurisées autour d’un repas Toc & Miam ;

Laura Candas (Bretagne), pour sa plateforme dédiée aux aidants Bulle d’autonomie ;

Julie Stiegelmann (Centre-Val de Loire), pour son application Localiz’moi, qui permet de trouver des artisans et producteurs locaux ;

Vanessa Bianconi (Corse), pour Miloé, une solution de soutien à la décision médicale partagée ;

Chloe Guilfoye (Grand Est), pour son guide de voyage numérique Spot On Travel

Juliette Lasnon (Hauts-de-France), pour son projet d’économie circulaire Moom

Elizabeth Dive (Île-de-France), pour Hôp Les Voilà !, une initiative qui offre des moments aux malades et aux soignants pour oublier la maladie ;

Audrey Montélimard (Normandie), pour l’application Happy Madeleine, dédiée aux seniors ;

Maud Rabau et Marie Demangeat (Nouvelle-Aquitaine), pour Le Tour du monde de Pistile, un jeu vidéo pour apprendre à coder ;

Deborah Lopes et Pauline Galy (Occitanie), pour l’e-shop engagé sur le recyclage L’Inverse ;

Moana Berjonneau (Pays de la Loire), pour la solution de géolocalisation de groupes d’enfants Becca Tech ;

Cassandre Millius (Région Sud), pour The Good Habits, une application de partage de bonnes habitudes positives.

Concours French IoT : le numérique responsable et la parité récompensés

Douze start-up ont été récompensées à l’occasion de la septième édition du concours French IoT.

Créé en 2015, le concours vise à mettre en avant des innovations connectées à impact positif portées par des start-up engagées sur des critères environnementaux, éthiques et/ou de cohésion sociale et territoriale.

Les 12 start-up lauréates vont bénéficier d’un accompagnement de huit mois pour accélérer leur développement, avec notamment des bootcamp, des ateliers et du mentoring, ainsi qu’un accès à des conseils en plan de financement et des opportunités de mises en relation business avec les métiers du Groupe La Poste et les partenaires du programme.

Les douze start-up lauréates sont réparties en quatre catégories :