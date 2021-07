Grâce à l’iPhone 12, tous les voyants sont au vert chez Apple. Dès sa sortie, le smartphone a séduit de nombreux utilisateurs grâce à son nouvel appareil et l’arrivée tant attendue de la 5G. Aujourd’hui, ce succès se prolonge et lui permet de franchir le cap des 100 millions d’unités écoulées en sept mois, d’après CounterPoint Research.

Apple bat des records avec l’iPhone 12

Il y a quelques mois, de nombreux analystes prédisaient que la sortie de l’iPhone 12 déclencherait un “super-cycle”, une thèse selon laquelle des millions d’utilisateurs équipés d’iPhone plus anciens chercheront à changer leur smartphone pour un modèle plus récent. Sept mois après son lancement, cela se confirme par le nombre d’unités vendues.

“La série iPhone 12 a réussi cet exploit le septième mois après son lancement, soit deux mois plus tôt que la série iPhone 11 et presque le même que la série iPhone 6 qui a aidé Apple à réaliser son premier super-cycle de volume à l’aube de la 4G. Avec la série iPhone 12, Apple a réalisé un autre super-cycle de volume après six générations d’iPhone et à l’aube de la transition 5G”, explique Counterpoint Research.

Par ailleurs, les résultats ont démontré que l’intérêt pour les modèles Pro ne faiblit pas. De nombreux consommateurs se sont tournés vers l’iPhone 12 Pro Max, un smartphone plus grand, mais aussi plus cher. En effet, il représente 27% des ventes, alors que l’iPhone 11, lui, 25%.

L’iPhone 12 Pro Max séduit particulièrement aux États-Unis, où il est l’appareil qui se vend le mieux depuis décembre 2020. En cause, son format, mais surtout son module triple caméra. Le fait qu’Apple ait enlevé du packaging le chargeur et, sur certains marchés, les écouteurs, n’a pas freiné les ventes. De son côté, la firme de Cupertino a pu réaliser des économies.

Le succès de l’iPhone 12 ne décroît pas et a même permis à Apple d’enregistrer le deuxième meilleur trimestre de son histoire. En revanche, on ne peut pas en dire autant de l’iPhone 12 mini, qui est moins populaire que les autres modèles. L’entreprise aurait arrêté sa production de manière anticipée.