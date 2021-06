Depuis quelques années, le parcours d’achat du consommateur ne cesse d’évoluer. C’est vrai dans de nombreux domaines et c’est notamment le cas pour le secteur de la mode. PayPlug, une solution de paiement nouvelle génération, vous propose de découvrir les dernières grandes tendances de consommation sur ce secteur si particulier. Pour cela, la fintech met à votre disposition une infographie à télécharger gratuitement, dans laquelle vous retrouverez 12 chiffres pour comprendre et maîtriser les enjeux du retail dans le secteur de la mode.

PayPlug a réalisé cette infographie en collaboration avec Keyneosoft et de l'Observatoire Natixis Payments. Ensemble, les trois organismes ont mené une étude complète sur 14 millions de cartes bancaires en France. Dans cette infographie, vous retrouverez notamment des informations sur :

Le portrait robot de l'acheteur dans la mode

Les canaux privilégiés par les consommateurs

Les fonctionnalités plébiscitées par les sites e-commerce

C’est l’étude indispensable pour orienter et adapter votre stratégie en 2021. En téléchargeant l’infographie de PayPlug, vous découvrirez notamment la différence entre le panier moyen des hommes et des femmes, le profil des consommateurs qui achètent le plus, ou encore la corrélation qui existe entre l’âge des clients et le montant du panier moyen… Bref, un concentré d’informations indispensables pour les professionnels du secteur du prêt-à-porter.

Aujourd’hui, le fait de bien connaître ses clients est un atout dont vous ne pouvez plus vous passer. Connaissez-vous la part de consommateurs qui achètent en magasin ? Vous devez vous poser cette même question pour les achats en ligne, qui occupent une place de plus en plus importante dans les habitudes de consommation depuis la crise sanitaire. Plus encore, dans cette infographie, vous découvrirez l’importance d’adopter un positionnement omnicanal, et de proposer des services tels que le click & collect.

Vous comprendrez également comment le choix de votre solution de paiement peut faire la différence. Un petit indice : le paiement fractionné augmente drastiquement le panier moyen. N’oubliez pas de télécharger l’infographie de PayPlug.