Comment optimiser l’ensemble de ses sites e-commerce et de points de vente partout dans le monde de manière efficace et sécurisée ? C’est la question de Lacoste il y a quelques mois encore, avant le déploiement de sa solution de gestion de l’information produit (Product Information Management).

Terminée la gestion manuelle laborieuse et approximative de ses catalogues produits, les équipes de Lacoste peuvent dorénavant compter sur la plateforme multifonction de Contentserv, expert de la gestion de l’information produit. Contentserv accompagne notamment les entreprises dans le développement d’expériences produit innovantes.

En déployant une solution PIM, les professionnels du marketing gagnent en temps et en qualité. Comment les équipes de Lacoste, accompagnées par Contentserv, sont parvenues à conserver l’identité « premium » de leur marque tout en proposant de vraies expériences d’achat sur tous les canaux de vente ?

Ce mois-ci, dans un livre blanc gratuit, Contentserv propose de revenir sur les bonnes pratiques mises en place par la marque au crocodile pour ainsi apporter toutes les ressources aux professionnels qui s'interrogeaient encore sur l’utilité d’un outil PIM.

Proposer des expériences d’achats uniques aux consommateurs

L’objectif de la plateforme Contentserv est avant tout de faciliter le quotidien des spécialistes du marketing en leur fournissant une plateforme riche et axée sur le business, mettant l’accent sur le retour sur investissement. De son côté, Lacoste avait pour ambition de réduire la saisie manuelle de ses données et de faciliter la création de produits et de collections. Le marché du prêt-à-porter haut de gamme évoluant très vite, la saisie manuelle dans des fichiers Excel des multiples données produits n’était pas viable sur le long terme. De fait, les équipes marketing de Lacoste se sont tournées vers la solution PIM de Contentserv.

Dans ce livre blanc accessible gratuitement sur leur site, les experts de Contentserv explique que “la mutation numérique de Lacoste a visé à amplifier le développement mondial omnicanal de la marque. Le challenge était de passer d’un pure player classique à une marque présente sur tous les canaux de vente, proposant des expériences d’achats uniques à ses consommateurs partout dans le monde”, explique Laurence Caron, Directrice Générale de Contentserv. Cette transformation numérique nécessitait une agilité particulière pour ne pas porter atteinte à la notoriété mondiale de l’entreprise. Les équipes de Lacoste et Contentserv se félicitent d’avoir permis d’offrir une expérience personnalisée aux clients sans perdre l’identité premium de la marque. Comme expliqué en détail dans ce livre blanc, Contentserv a réuni tous les acteurs décisionnels du marketing, de l’e-commerce et du système d’information pour permettre à l’entreprise de se doter d’une bonne infrastructure logicielle. Les experts de Contentserv ont également recommandé l’édification d’un site marchand (Salesforce Commerce Hub) afin de développer l’activité e-commerce.

« La solution fonctionne parfaitement, à notre grande satisfaction, depuis deux ans et les premiers objectifs de cette implémentation ont été atteints », déclare-t-on chez Lacoste.

Comme explicité dans ce livre blanc, la solution PIM de Contentserv a permis à Lacoste d’industrialiser la création et la diffusion de ses catalogues produits sur ses sites marchands et marketplaces. Si le recours à une solution PIM était devenu évident, pour enrichir les bases de données, agréger des contenus et raccourcir les délais de commercialisation, il a fallu choisir et déployer la solution adaptée.

Le déploiement de la solution

De par son histoire et sa réputation, Lacoste se devait d’effectuer ses changements dans des conditions optimales, sans affecter la qualité de l’expérience client. Les exigences étaient donc nombreuses pour présenter la marque de manière cohérente et uniformisée sur tous les canaux de distribution, mais aussi offrir une expérience produit plus attractive à tous ses clients.

Les experts de Contentserv détaillent l’implémentation de la solution PIM dans leur livre blanc. Cet outil a permis d’augmenter la valeur moyenne des commandes et également de réduire les retours produits. En ajustant les données par le biais d’interfaces utilisateurs conviviales et intuitives, et en diffusant les informations sur tous les supports de vente, la plateforme de Contentserv a atteint tous les objectifs fixés par les équipes de Lacoste. Pour assurer le succès du déploiement de cette solution PIM, détaillé dans ce livre blanc, Lacoste a su mobiliser ses compétences internes, tout bénéficiant de l’accompagnement des experts de Contentserv et du partenaire intégrateur.

Depuis, chez Lacoste, quarante professionnels ont vu leur quotidien changer. Ils possèdent dorénavant une maîtrise totale des données, évoluent grâce à des procédures simplifiées, et ont une visibilité à 360° sur la totalité des produits et des données. Aujourd’hui, la plateforme PIM Contentserv est totalement gérée par l’équipe SI (Système d’Information) de Lacoste et la plateforme est également en mesure d’assister directement les utilisateurs.

Pionnier du PIM et leader depuis 20 ans, Contentserv possède une solide expérience dans les solutions de gestion de l’information produit avec un portefeuille clients international dont Lacoste fait partie. Pour découvrir en détail toutes les étapes du déploiement de la solution de Contentserv et les challenges et exigences de la marque au crocodile, il suffit de télécharger gratuitement le livre blanc réalisé par les experts de Contentserv ici.