Pour obtenir des retours, des avis concrets, les enquêtes le moyen idéal pour récolter de la donnée qualitative. Le problème, c'est qu'il faut proposer au client ou à l'utilisateur une enquête simple, à laquelle il aura envie de répondre.

HockeyStack Surveys est un outil gratuit permettant de créer des enquêtes gratuitement, afin de renforcer l'analyse de données qualitatives. Des enquêtes de satisfaction client (Net Promoter Score) peuvent également être créées. Il fonctionne aussi bien sur mobile que sur desktop.

Des enquêtes auxquelles les utilisateurs auront envie de répondre

L'outil permet de cibler les personnes par appareil, temps passé sur le site ou encore les pages vues. HockeyStack Surveys s'installe très facilement sur n'importe quel site et l'installation ne nuit pas à la vitesse du site. Il suffit d'insérer un morceau de code, dans le head du code de son site.

Pour créer une enquête, plusieurs options : partir de zéro et se lancer, ou bien utiliser les templates proposés. Plusieurs types de questions sont disponibles : réponse courte ou longue, choix multiple, choix unique, NPS... L'enquête peut être mise sur toutes les pages du site ou bien des pages précises. Enfin, cette dernière peut être lancée immédiatement, après x secondes ou encore lorsqu'un utilisateur veut quitter le site.

Côté statistiques, l'outil permet de voir sur quelle question les visiteurs quittent l'enquête, d'analyser leurs sessions, de les définir comme un segment, de voir où ils cliquent sur votre site web, ce qu'ils font sur votre site web et bien plus encore... Les enquêtes peuvent être diffusées à des personnes précises, en filtrant par appareil par exemple.

HockeyStack est un outil freemium. Une version gratuite est disponible donnant accès à 5 enquêtes actives et maximum 300 réponses par jour. Pour profiter d'un nombre illimité d'enquêtes et surtout de plus de réponses, une offre Pro est disponible pour 19,99 dollars par domaine et par mois.