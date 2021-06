Au sein d’une entreprise, peu importe sa taille ou son niveau de développement, l’externalisation est courante. Avec les évolutions technologiques et les compétences qui évoluent sans cesse, il est commun de faire appel à un prestataire externe pour développer sa stratégie digitale.

On parle ici de la stratégie digitale globale, mais aussi des différentes actions qu’elle comprend, comme le SEO, le copywriting ou encore le social ads. Pour performer dans ces domaines, s’entourer d’experts, qui vont mettre en place les bonnes actions, mais aussi accompagner l'entreprise au quotidien est essentiel.

Fiverr propose plusieurs services aux entreprises afin qu’elles trouvent le freelance qui correspond à leurs besoins. Fiverr est la plus grande marketplace de services numériques au monde, qui offre à toutes les entreprises, peu importe leur taille, un accès à des centaines de prestataires. Fiverr Pro, est un service qui fait partie de Fiverr, mais est plus sélectif dans le choix des freelances, avec seulement les meilleurs prestataires, reconnus experts dans leur domaine En effet, seul 1% des freelances bénéficient du statut Pro. Ces derniers font face à un processus de vérification approfondi pour prouver leurs compétences et leur expérience professionnelle. Les freelances proposés via Fiverr Pro offrent ainsi un niveau de qualité et de service haut de gamme, de par leurs années d’expérience et les projets sur lesquels ils ont déjà travaillé.

Fiverr Pro : trouvez des freelances pour externaliser votre stratégie digitale

Fiverr Pro est très simple d’utilisation. Une fois sur la page d’accueil, plusieurs options sont proposées pour trouver le freelance idéal. Il est possible :

d’utiliser la barre de recherche pour taper directement le service recherché, comme audit SEO

de sélectionner directement l’une des catégories proposées parmi “Graphisme et Design”, “Writing & Translation” …

Les différentes catégories proposées montrent l'étendue des possibilités et surtout que l’externalisation totale de votre stratégie digitale est possible.

Par exemple, si vous recherchez un expert pour réaliser un audit SEO, la démarche est simple. Plusieurs profils vont apparaître. Ces derniers peuvent être triés via divers critères comme : catégorie, les critères du service (langue, expertise sectorielle), ce que comprend le service, mais aussi le profil du prestataire (à savoir son niveau, les langues qu’il parle et où il réside).

Dans le cas d’un besoin urgent, il est possible de trier les profils par délai de livraison.

Ensuite, apparaissent les différents services proposés, et donc les profils des personnes. Dans l'aperçu, il est possible de voir, le nom de la personne, ce qu’elle propose brièvement, sa note sur 5 étoiles, et le tarif de base.

En cliquant sur la fiche d’un professionnel, plus d’informations sont disponibles comme les avis détaillés, le descriptif du service, l’expertise sectorielle et une description plus complète de la personne.

La recherche d’un expert de la stratégie digitale sur Fiverr Pro se fait très facilement, notamment grâce aux différents filtres qui permettent de faire le tri rapidement. Il suffit ensuite d’utiliser les bons mots clés et de choisir le profil qui correspond le plus à vos attentes. Les avis sont un plus pour en savoir plus sur la personne. Toutes les personnes bénéficiant du statut Pro offrent un niveau de prestation supérieur aux prestataires Fiverr traditionnel.

Côté tarif, une offre unique est proposée, avec parfois, la possibilité de profiter d’une livraison extra rapide, en 2 jours. Il est aussi possible, en fonction des profils, de souscrire à un abonnement de 3 mois, permettant d’économiser 10% tous les mois, à partir de la deuxième commande.

Pour finir, afin d’offrir le meilleur service, Fiverr Pro offre à tous les clients Pro un accès Premium 24/7 à l’équipe Expérience Client Pro, qui répondra à n’importe quelle demande en moins d’une heure.

Favoriser la collaboration en plus des meilleurs freelances grâce à Fiverr Business

Pour réussir l’externalisation de sa stratégie digitale, Fiverr Pro est un outil indispensable. Les prestataires sont triés parmi l’ensemble des prestataires présents sur Fiverr et seuls les meilleurs talents sont proposés. La qualité de la prestation sera donc meilleure et l’expert vous aidera sur les points bloquants de votre stratégie digitale.

Par ailleurs, pour une externalisation plus collaborative, Fiverr Business peut être intéressant. Cette plateforme permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets. Si par manque de temps, vous ne pouvez pas trouver les profils, des business managers peuvent s’occuper de cela afin de proposer les profils les plus pertinents en fonction des besoins. Enfin, Fiverr Business propose des outils de gestion de projet, qui permettent à chaque membre de votre équipe de suivre et gérer la collaboration avec un freelance.