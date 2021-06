Slack a annoncé le lancement de plusieurs fonctionnalités permettant à ses utilisateurs de communiquer avec plus de souplesses. Huddles pour l’audio, Video clips pour la vidéo, et un moyen de programmer des publications… L’application de messagerie n’a pas été avare en nouveautés. « La plupart des fonctionnalités que nous lançons aujourd’hui… je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un siège social virtuel, et de le rendre plus efficace » explique Tamar Yehoshua, Chief Product Officer de Slack.

Slack Huddles, des canaux audio pour échanger en direct

Les intérêts de Slack pour l’audio ne sont pas nouveaux. L’année dernière, lors d’un entretien exclusif avec Siècle Digital, Ali Rayl, vice-présidente de l’expérience client avait dévoilé quelques éléments de réflexion. Plus récemment c’est Stewart Butterfield, PDG de l’entreprise, qui avait confirmé l’arrivée imminente d’une fonctionnalité, en détaillant un peu plus son fonctionnement.

Voici donc les Huddles, qui pourraient être traduits par rassemblements en français. Il s’agit simplement d’un canal audio destiné à être éphémère, il peut être ouvert et fermé à tout moment. Différent d’un appel groupé, les utilisateurs peuvent le rejoindre et le quitter à tout moment.

Son fonctionnement est assez simple. Lorsqu’un utilisateur souhaite ouvrir une conversation audio, il lui suffit de cliquer sur le canal de conversation où se trouvent les personnes avec qui il désire échanger, puis cocher le bouton permettant de lancer un Huddle.

« Contrairement à un appel où je décroche le téléphone, je vous appelle, ça sonne, et vous devez répondre. Les Huddles créent beaucoup moins de frictions, » nous dit Tamar Yehoshua. « Ce que nous constatons avec l'utilisation interne de Huddles chez Slack ainsi qu’avec nos clients pilotes, c'est qu'une grande partie de l'utilisation s'est déplacée des échanges en privé vers les canaux. Les appels sur Slack étaient presque tous effectués en tête à tête rarement dans les canaux. À présent, c’est l’inverse, Huddles est beaucoup plus utilisé dans les canaux que les appels Slack. »

Slack a également ajouté un paramètre donnant la possibilité à un utilisateur de partager son écran. De quoi créer des mini-conférences dans un canal public, et donner la possibilité d’y participer à ceux qui le souhaitent, d’arriver en cours de route, ou d’en partir plus tôt. Cependant, Slack nous prévient d’une limite fixée à 50 participants sur un Huddle. L’entreprise nous confirme également songer à des paramètres de modération, bien que rien ne soit encore concrètement prévu.

Messages vidéo et audio

Autre annonce de taille effectuée par Slack : les messages audio et vidéo. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de laisser des messages multimédias.

Ainsi, ils pourront préparer une annonce, diffuser un tutoriel … L’idée de Slack n’est pas d’offrir la possibilité de mettre en ligne une vidéo déjà réalisée, puisqu’il est déjà possible de le faire. Il s’agit plutôt de créer un nouveau format de communication, adapté aux besoins de ses clients.

Une fois mises en ligne, les vidéos proposeront un sous-titrage en direct et automatiquement adapté à la langue de l’utilisateur. Il sera également possible d’accéder à la transcription entière de la vidéo, et ainsi pouvoir accéder rapidement à un moment précis en cliquant dans le texte qui s’y rapporte.

Programme des messages sur Slack

Enfin, Slack a dévoilé un module permettant de planifier la publication d’un message. Les usages sont multiples, mais ce paramètre va surtout servir à ne pas trop solliciter les utilisateurs en dehors des horaires de bureau, par exemple.

Cela peut aider également, comme pour les vidéos, à préparer des annonces officielles.

Slack a également dévoilé Atlas, un système qui permet de consulter l’organigramme de l’entreprise directement dans l’application. Un moyen utile de savoir qui est qui et qui fait quoi lorsqu’on vient d’arriver dans une entreprise, ou lorsqu’on échange avec une autre direction.

Peu habitués à tant de nouveauté sur Slack, les utilisateurs et les entreprises devraient trouver dans les Huddle, les vidéos, ou la planification de publication, de nouveaux moyens de communiquer, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Slack voulant être le siège social virtuel des sociétés, ces annonces vont évidemment dans ce sens.