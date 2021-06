Au fil du temps, les 4 saisons auxquelles étaient habitués les professionnels de la mode ont laissé place à 52 micro-saisons par an… L’industrie de la mode est en pleine mutation avec le développement rapide des nouvelles technologies. Les consommateurs veulent des nouveaux produits sans arrêt et les créateurs doivent suivre au risque de se laisser distancer par la concurrence. Dans cet e-book rédigé par Contentserv, vous découvrirez comment les entreprises de la mode doivent se transformer pour ne pas rater le train du numérique et accélérer leur croissance sur les marchés émergents.

Depuis plusieurs années maintenant, les attentes des clients ont changé. Le parcours client est passé d’un modèle linéaire à un parcours complexe. Le secteur de la mode est directement touché par ce phénomène, car il s’agit de la première catégorie de produits à laquelle s’intéressent les personnes qui effectuent des achats en ligne. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez qu’environ 30 % des nouveaux acheteurs en ligne commencent par acheter des vêtements ou des chaussures.

Comme c’est le cas sur d’autres secteurs, les consommateurs attendent une expérience de marque cohérente et une réactivité sans faille. Voilà pourquoi les industriels de la mode doivent absolument opérer leur transformation digitale et capitaliser sur les données produit. L’e-book rédigé par Contentserv met également en avant l’importance des médias sociaux dans le parcours d’achat du consommateur, les avis des autres consommateurs et le marketing d’influence.

En téléchargeant ce livre blanc, vous comprendrez comment un PIM (Product Information Management) peut vous permettre d’améliorer la gestion de vos données. Grâce au PIM, les données sont gérées de manière centralisée et sont donc toujours à jour. Des workflows automatisés assurent la cohérence et la qualité des données, deux éléments indispensables. Depuis la crise sanitaire, le e-commerce prend une place de plus en plus importante dans le parcours d’achat du consommateur et les industriels de la mode ne doivent pas passer à côté. Pour parfaire votre transformation digitale, n’oubliez pas de télécharger cet e-book.