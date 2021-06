Funnelll : un outil qui optimise les campagnes marketing en fonction du comportement des clients sur un site

La mise en place de campagnes marketing nécessite une connaissance des clients. Il faut alors savoir qui ils sont, comment ils interagissent avec un site, et plus largement le contenu pour prendre les bonnes décisions et réaliser des campagnes impactantes. Définir le profil des clients permet également de lancer des campagnes sur un public similaire. Pour obtenir cette connaissance client, il existe plusieurs outils.

Funnelll est un outil qui permet de générer des ventes, des leads en tirant parti des actions significatives que les clients effectuent sur votre site web. Funnelll est un outil qui ne nécessite aucune compétence technique. Il suffit d'installer une ligne de code et l'outil peut être utilisé ! Un outil complet pour les équipes et agences marketing qui veulent optimiser leurs budgets en exploitant des données.

Prendre des décisions marketing éclairées par les données clients

Pour paramétrer Funnelll, il faut se rendre sur les pages du site souhaitant être trackées. Une URL précise peut être trackée, un début d'URL ou encore des URLs similaires. Les Call to Action, comme l'ajout au panier ou un bouton d'achat direct peuvent être suivis. Une fois le tracking réalisé, des tunnels peuvent être définis afin de suivre le parcours des utilisateurs.

Des cartes thermiques sont disponibles pour suivre la performance de n'importe quel canal marketing. Il est alors possible de voir ce qui fonctionne ou ce qui doit être amélioré. Funnelll s'intègre avec de nombreux outils comme WordPress, Squarespace, Google, Facebook Ads, LinkedIn Ads afin de combiner les données avec les plateformes publicitaires. Funnelll permet ainsi d'obtenir des informations précieuses sur les activités marketing qui stimulent les ventes.

Funnelll est un outil payant disponible à vie, grâce à des offres uniques. Par exemple pour 49 dollars au lieu de 1200 dollars, un utilisateur peut utiliser Funnelll sur 5 sites. Pour 98 dollars au lieu de 4950 dollars, l'accès à Funnelll est donné à 10 utilisateurs, pouvant gérer un nombre illimité de sites.