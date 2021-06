Le 24 juin, Snapchat a annoncé un partenariat pluriannuel avec Universal Music Group (UMG), l’un des leaders de l’industrie musicale dans le monde. Le réseau social intégrera les musiques du label dans de nombreuses fonctionnalités de la plateforme.

Un partenariat pluriannuel avec Universal Music

L’année dernière, face à la menace TikTok, Snapchat avait lancé une nouvelle fonction musicale appelée Sounds. Elle permet aux utilisateurs d’ajouter une musique populaire à leurs vidéos, directement depuis l’application. Le catalogue musical s’est petit à petit étoffé, avec des chansons provenant d’accords signés avec, entre autres, Warner Music Group, Merlin, et Universal Music Publishing Group, une filiale d’UMG. Snapchat revendique que la fonctionnalité Sounds a permis à 521 millions de vidéos d’être créées, cumulant plus de 31 milliards de vues.

Cet accord mondial signifie que les utilisateurs de Snapchat auront accès à de nombreuses nouvelles musiques, étant donné qu’UMG possède les droits musicaux de multiples artistes, passant par The Bee Gees à Katy Perry. Ils pourront intégrer leurs titres dans des vidéos qu’ils envoient à leurs amis, mais aussi pour les utiliser dans Spotlight, la fonctionnalité concurrente de TikTok.

Un accord qui profitera à la réalité augmentée de Snapchat

Outre le fait que ce partenariat va aider à améliorer l’expérience utilisateur sur l’application, elle va enrichir les fonctionnalités de réalité augmentée (AR) de Snapchat. En effet, UMG a indiqué que les deux entreprises développent “des Lenses en réalité augmentée utilisant du contenu musical”, mettant en avant plusieurs de ses artistes. Le groupe a ajouté que ce fameux contenu sera disponible dans le Lens Studio et le carrousel de Lenses de Snapchat, “avec l’opportunité de présenter des produits promotionnels et offrir des expériences d’e-commerce”. Cela assurerait une nouvelle visibilité aux artistes d’UMG, et aiderait à l’émergence de certains d’entre eux.

Auparavant, les deux firmes avaient déjà collaboré sur un projet utilisant l’AR. Olivia Rodrigo, chanteuse signée chez un label d’UMG, a été “la première artiste à utiliser la nouvelle technologie VFX de réalité augmentée de Snapchat dans Lens Studio”, indique le groupe. Concrètement, cette technique d’animation permet de créer des effets spéciaux, et de donner du mouvement à une action, un objet ou encore un personnage n’existant pas. La VFX a permis d’offrir une expérience immersive grâce à plusieurs éléments graphiques pour promouvoir le nouvel album de la jeune chanteuse sur l’application d’une manière innovante.

Snapchat souhaite inciter de plus en plus d’utilisateurs à créer, sur sa plateforme, du contenu musical qui pourrait devenir viral. Cette stratégie vient répondre à la popularité de ce type de vidéos sur TikTok, qui contribue grandement au succès de l’application. Grâce à cette dernière, de nombreux titres sont redevenus populaires, comme “Dreams” de Fleetwood Mac. Avec ce nouvel accord, Snapchat pourrait éventuellement avoir le même impact sur l’industrie musicale et attirer autant des utilisateurs que des artistes qui souhaitent promouvoir leurs chansons.