En septembre dernier, Nvidia annonçait officiellement son projet de rachat d'ARM, propriété de la holding japonaise SoftBank depuis 2016, pour un montant colossal de 40 milliards de dollars. Leader de tout premier ordre sur le marché des processeurs à architecture ARM, le britannique ARM Ltd vend des licences d'exploitation à de très nombreux acteurs du monde de l'électronique (plus de 500 entreprises en tout). Une position si prépondérante que la perspective d'un rachat par Nvidia (numéro un mondial du GPU), est globalement mal perçue par les régulateurs... qui examinent toujours le dossier. Presque un an plus tard, alors que des voix se sont élevées contre ce rachat et que Qualcomm a récemment proposé d'entrer au capital d'Arm, le South China Morning Post rapporte qu'au moins trois firmes sont favorables à un passage d'Arm sous l'égide de la marque au caméléon : Broadcom, MediaTek et Marvell, trois géants du microprocesseur.

Trois grands noms en faveur de Nvidia

Ce soutien est loin d'être négligeable pour Nvidia : à eux trois, Broadcom, MediaTek et Marvell détiennent une partie importante du marché du processeur ARM. Ils comptent aussi parmi les plus gros clients d'ARM. Un rachat de la firme britannique par Nvidia les concerne donc en tout premier lieu.

Comme le souligne le SCMP, cette prise de position publique de Broadcom, MediaTek et Marvell intervient alors que les régulateurs britanniques s'apprêtent à livrer les conclusions d'une enquête qui pourrait aller à l'encontre du projet de rachat d'ARM par Nvidia et tandis que d'autres autorités à la concurrence en Europe, aux États-Unis et en Chine épluchent également les modalités de cette possible acquisition et ce qu'elle impliquerait pour le marché. Ces derniers mois, Microsoft et Qualcomm, entre autres, se sont notamment opposés à un rachat par Nvidia, qui détiendrait alors un monopole préoccupant selon eux. D'un point de vue strictement technologique, Nvidia pourrait profiter de ce rachat pour inclure, par exemple, des parties graphiques de son cru, particulièrement puissantes, dans les architectures mises au point par ARM.