Tweetflick : un outil pour organiser et sauvegarder des tweets importants

Sur Twitter, les tweets sont importants et les discussions aussi. En scrollant le feed, il est commun de voir des tweets, des threads intéressants. Par manque de temps, il n'est pas toujours possible de tout lire et retrouver un tweet intéressant s'avère... très compliqué ! Twitter propose sa fonctionnalité "Signets", mais cette dernière n'est pas forcément optimale !

Pour résoudre ce problème, Rishabh Garg et Md Shadab Alam ont lancé Tweetflick. Un outil très pratique qui permet de sauvegarder, organiser et accéder aux tweets que vous aimez. Pour sauvegarder un tweet dans Tweetflick il faut : soit mentionner @tweetflick_app ou bien @tweetflick_app thread pour sauvegarder un thread complet. Il est aussi possible de simplement cliquer sur l'icône Tweetflick (disponible sous forme d'extension).

Tweetflick offre d'autres fonctionnalités comme :

la possibilité de classer les tweets dans des catégories

ajouter une note à un tweet

la facilité à retrouver un tweet parmi des centaines de tweets sauvegardés, notamment grâce à des filtres, mais aussi une barre de recherche

D'autres fonctionnalités sont à venir comme :

un résumé hebdomadaire des tweets sauvegardés directement dans sa boîte mail

une sauvegarde automatique des tweets

l'exportation automatique des tweets mis en favoris sur Twitter vers Tweetflick

Tweetflick est un outil disponible pour le moment gratuitement, avec un nombre limité de tweets et threads sauvegardés, mais aussi un nombre limité de tags créés. Une offre payante devrait prochainement voir le jour pour accéder de manière illimité à toutes les fonctionnalités.