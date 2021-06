La crise du Covid-19 aura eu un impact indéniable sur le recrutement et plus globalement sur les carrières. Point de départ de la Next Economy, ces bouleversements ont conduit les entreprises à muter pour avancer, dopant la transformation digitale des organisations, mais également les relations interpersonnelles.

Le marketing et la communication ont profondément été impactés par la période obligeant les professionnels à modifier leurs pratiques et usages, monter en compétences pour se maintenir à niveau, tandis que les organisations se tournaient de plus en plus vers des profils mieux armés pour répondre à leurs besoins.

Face à ces nouveaux enjeux, le MBA Spécialisé Digital Marketing de l’EFAP organise le 29 juin une web conférence autour des thématiques de l’employabilité et des compétences digitales dans le contexte local particulier de l’écosystème lyonnais.

Un programme et des intervenants pour apporter le maximum d’insights durant ce webinar

Comment repenser son profil professionnel à l’aune des besoins des organisations à Lyon ? Quelles compétences digitales acquérir pour valoriser son bagage marketing et communication ? Que recherchent les entreprises quand elles sont en processus de recrutement d’un profil marketing / com ? Quelles sont les particularités de l’écosystème lyonnais ?

Pour répondre à toutes ces questions mais également donner des conseils pragmatiques et activables, le MBA DMB a concocté un programme soigné tout en faisant appel à des intervenants exerçant sur le marché et bénéficiant d’un œil d’expert sur ce dernier.

Au programme :

Comment la Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ?

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ?

Quelles soft skills indispensables dans ce secteur ?

Quelle place pour le Personal Branding dans ce nouveau contexte ?

Comme nous vous en parlions plus haut, le panel d’intervenants qui échangera sur ces thématiques sera composé d’Anthony Rochand, CEO et Co-fondateur LEW (Les Experts du Web), Victor Bouin, Co-Fondateur d’EXOFLOW ainsi que François-Pacôme Simonetti, Product Owner chez Papernest et ancien étudiant du MBA DMB. Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL) animera cette table ronde. Vous pourrez également poser des questions auxquels les intervenants seront invités à répondre durant le webinar.