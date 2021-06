La transformation digitale est un sujet central pour de nombreuses entreprises. Alors que l’idée traverse les esprits des dirigeants ou responsables de services, nombreux sont ceux qui ne savent pas par où débuter cette transformation. Par ailleurs, d’après un rapport d’IDG, seuls 44% des entreprises ont adopté une approche priorisant le digital. Mais nombre d’entre elles ont mis en place une solution PIM (Product Information Management), comme véritable pierre angulaire de cette transition.

Le PIM permet de collecter, stocker et traduire des données provenant de sources diverses, en utilisant plusieurs formats. Les données peuvent alors être enrichies par les différentes équipes métiers puis seront publiées sur tous les canaux de vente et de diffusion. L’essentiel étant bien sûr de publier les bonnes informations sur les bons canaux et les associer à des images convaincantes, illustrant chaque produit à la perfection. Pour ce faire, Contentserv associe le DAM (Digital Asset Management) au PIM pour offrir une gestion et diffusion complète des informations et ceci en plusieurs langues et dans de nombreux pays.

Contentserv permet aux fabricants, marques et retailers d’offrir des expériences produit performantes sur tous les canaux de vente et surtout à n’importe quel moment ! À travers un livre blanc de 15 pages, l’entreprise explique pourquoi il est intéressant d’opter pour une solution PIM, quels seront les utilisateurs de cette solution et enfin sur quels critères se baser pour choisir son PIM.

La solution PIM pour améliorer la productivité

Dans la première partie, on découvre les fonctionnalités clés du PIM parmi lesquelles, l'enrichissement des données ou encore la publication automatisée de données, sur tous les canaux. Le PIM a également un impact sur la productivité des équipes, en réduisant le recours aux équipes IT ou en consolidant les processus disparates et redondants grâce à des workflows entièrement automatisés. À long terme, le PIM permet d’améliorer les ventes, ainsi que la satisfaction client !

Le PIM peut servir à plusieurs équipes au sein de l’entreprise : marketing, merchandising, développement produit, e-commerce, mais aussi commerciaux, agences digitales ou encore informatique. La solution permet de gérer une quantité importante de données liée aux produits vendus par l’entreprise. Un atout pour convaincre le consommateur final qui pourra plus facilement se projeter et passer à l'achat.

En ce qui concerne le choix d’un PIM, plusieurs questions permettent d’opter pour la solution qui vous conviendra le mieux :

Quelles sont les problématiques existantes au sein de l’entreprise ?

Quel budget sera alloué à la transformation digitale ?

Quels sont les objectifs à moyen et long termes pour l’entreprise ?

Comment le PIM trouvera-t-il sa place dans l’écosystème existant ?

Comment fonctionne l’outil ? (Demander une démo et se laisser convaincre)

Pour finir, Contentserv fournit une liste de 20 questions afin de prendre la bonne décision, mais aussi des questions pour évaluer l’état actuel des données produit de l’entreprise. Pour choisir le bon PIM, téléchargez l’ebook gratuit.