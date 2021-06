Après avoir lancé une nouvelle section dans l’onglet Boutique d’Instagram pour le lancement de produits, Facebook a présenté plusieurs nouvelles façons de faire du shopping sur ses applications. Le groupe de Mark Zuckerberg annonce plusieurs changements tels que l’arrivée de la recherche visuelle dans Instagram, le lancement d’expérience de réalité augmentée ou encore la possibilité de faire ses emplettes sur WhatsApp.

L’e-commerce comme axe de développement pour le groupe Facebook

Dans un communiqué de presse publié le 22 juin 2021, Facebook a annoncé dans un premier temps le lancement de la recherche visuelle dans Instagram. La fonctionnalité compte ainsi permettre aux utilisateurs de trouver sur internet des produits grâce à leur appareil photo ou à des images stockées sur leur smartphone. « Lorsque vous trouvez quelque chose, vous serez en mesure de taper dessus et de trouver des produits similaires que les gens à travers toutes nos boutiques vendent au moment où vous voyez quelque chose qui vous plaît », explique Mark Zuckerberg.

Instagram profitera aussi dans les prochains mois d’évaluations et de commentaires sur les produits disponibles en boutique. Des photos et des vidéos de la communauté arriveront aussi prochainement. Facebook explique que « ces changements aideront les gens à prendre des décisions plus éclairées sur ce qu'ils veulent acheter, et permettront aux entreprises de savoir si elles répondent aux attentes des clients ».

Du côté de WhatsApp, le groupe annonce le déploiement des boutiques sur son service de messagerie privée. Auparavant, Facebook avait déjà intégré les catalogues de produits par le biais des chats WhatsApp. Désormais, les entreprises pourront directement créer des vitrines virtuelles permettant de vendre directement leurs biens et services depuis l’application.

Pour finir, Facebook déclare que « deux tiers des acheteurs en ligne déclarent vouloir essayer virtuellement des produits depuis le confort de leur maison ». Le groupe annonce ainsi vouloir aider les acheteurs à savoir si un produit leur convient en facilitant la création d’expériences de réalité augmentée dans Shops. Facebook permet ainsi aux entreprises de profiter de nouvelles intégrations API (ModiFace et Perfect Corp). D’autres outils ont aussi été ajoutés afin de « permettre aux marques d'inclure des catalogues de produits en réalité augmentée dans les publicités, qui afficheront automatiquement des produits pertinents pour les personnes en fonction de leurs intérêts ».