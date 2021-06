L’année dernière, Instagram lançait la suggestion de contenus à la fin du feed. D’après le réseau social, cette expérimentation a tellement plu qu’il a décidé d’essayer de les mélanger aux publications des comptes auxquels un utilisateur est abonné.

De plus en plus de suggestions dans le feed Instagram

Instagram compte bien renforcer la proéminence des suggestions au sein de son réseau social. En effet, la plateforme souhaite modifier son algorithme afin de donner la priorité aux contenus suggérés, plutôt qu’aux publications des abonnements. Certains contenus pourraient alors être proposés à un utilisateur avant même les vidéos et photos de ses amis.

La plateforme prévoit plusieurs fonctionnalités pour accompagner cette nouveauté. Parmi elles, la possibilité de choisir le type de publication suggérée en fonction de ses intérêts. Si au contraire l’utilisateur ne souhaite pas voir apparaître du contenu en rapport avec un sujet précis ou d’un compte en particulier, il peut l’indiquer. Par ailleurs, il est possible de masquer les recommandations qui sont faites au sein du feed pendant 30 jours. Le but est de donner aux utilisateurs de la plateforme un peu plus de contrôle sur l’algorithme.

Si Instagram met l’accent sur les suggestions, c’est pour poursuivre une stratégie bien précise : garder ses utilisateurs sur sa plateforme le plus longtemps possible. Le but est de captiver leur attention et éviter qu’ils se dirigent vers un autre réseau social une fois leur scroll quotidien effectué.

Instagram commencera à tester l’affichage des suggestions au sein du feed dans les jours à venir. Pour le moment, seulement un nombre restreint de comptes pourront l’essayer, exclusivement dans les pays anglophones. En France, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir, peut-être, tester ce nouvel affichage des suggestions.