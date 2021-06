Au quotidien, il arrive d'aller au moins une dizaine de fois sur son agenda pour vérifier les évènements du jour, ceux à venir, déplacer certains rendez-vous, en ajouter etc. Des allers-retours qui prennent du temps et font perdre en productivité. Il y a quelques temps, il existait une extension Google Calendar, utilisée par plus de 5 millions d'utilisateurs. Cependant, cette dernière a été supprimée en 2021.

Comme il n'y a plus d'extension Google Calendar, Vladimir Yankovich a décidé d'en recréer une, comme side project. C'est ainsi qu'est née l'extension gratuite Button for Google Calendar™. Cette dernière offre un aperçu rapide de son calendrier Google Calendar, en un seul clic. Une manière simple et efficace de consulter son agenda au quotidien et de participer à des réunions en un clic.

L'extension proposée par Vladimir Yankovich est une copie de la légendaire extension Google Calendar™ de Manas Tungare de Google. Une fois installée, elle permet :

d'obtenir des rappels lorsqu'un évènement est à venir

l'envoi de notification push en fonction des paramètres de la réunion

un accès rapide aux liens de conférences à partir des événements. Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ou encore Skype sont pris en charge

la création rapide de nouveaux évènements

l'affichage des réunions dans les calendriers sélectionnés uniquement

Une extension pratique qui vient combler un besoin et permet d'avoir rapidement un aperçu à son calendrier.