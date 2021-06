Cette année s’est déroulée la 4ème édition de l’Amazon Campus Challenge en France. Quatre mois de concours durant lesquels 300 équipes tentent de se démarquer par l’innovation et la créativité, pour être sélectionnées parmi les cinq finalistes. Les groupes composés d’étudiants de diverses écoles, travaillent sur de véritables missions proposées par des entreprises qui ont besoin de compétences pour développer leur solution e-commerce, ou tout simplement parce qu’elles n’ont pas le temps de le faire.

La finale de cette nouvelle édition 2021 a eu lieu le vendredi 18 juin. À l’issue de cette journée, une équipe gagnante a été désignée et a eu la chance de remporter la somme de 10 000 euros à partager entre les membres du groupe. Cette année, le 1er prix a été décerné à l’équipe “LDV Agency” composée de 2 étudiants de l’IMM. LVD Agency a travaillé pour La Maison des Sultans, une entreprise qui propose des produits cosmétiques (maquillage, crèmes, …) et a donc remporté la somme de 10 000 euros.

Ce défi organisé chaque année par Amazon est une véritable opportunité pour les étudiants de montrer leur talent et faire parler leur créativité. Héloïse, étudiante à SKEMA Business School, a participé à l’Amazon Campus Challenge en 2018. Son conseil aux jeunes étudiants : “fonce ! C'est une superbe opportunité, et le résultat du travail se voit très rapidement. Il faut aussi être réactif dès le lancement du concours”.

C’est aussi l’occasion pour les entreprises de tester de nouvelles choses et de faire mûrir un projet sous un nouvel angle. C’est tout l’intérêt du matching avec les étudiants. Comme l’explique Amazon : “c’est un réel levier de développement pour les entreprises manquant de temps, de moyens ou de compétences nécessaires au lancement d’une activité e-commerce. Les entreprises ont pu profiter d’une fusion entre la créativité et la motivation des jeunes talents, et le savoir-faire d’Amazon en matière de logistique, de vente et de marketing”.

La mission des étudiants était assez cadrée : “mettre en place une stratégie de développement e-commerce afin d’aider les entreprises à bénéficier pleinement des avantages du commerce en ligne”. Avec la crise sanitaire, ce secteur est en pleine expansion et par ce challenge, Amazon veut aussi montrer son implication et son soutien aux commerçants français. Avec l’Amazon Campus Challenge, la société de Jeff Bezos incarne deux valeurs fortes : l’entrepreneuriat et l’égalité des chances dans l’accès à la formation et l’emploi des jeunes.