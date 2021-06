Les années passent et vous trouvez que votre intranet commence à devenir has been ? C’est le moment de vous inscrire au webinar du 6 juillet 2021 organisé par Jamespot, une société française qui propose une solution de plateforme collaborative, pour découvrir comment entamer une refonte et intégrer une dimension collaborative à votre plateforme interne. Le temps de l’intranet Sharepoint est (enfin) révolu.

Au moment de la refonte d’un intranet, il y a de nombreux sujets à prendre en compte. En 2021, les entreprises ont besoin d’augmenter leur capacité de collaboration pour faciliter les échanges entre les collaborateurs, qu’ils travaillent depuis la maison ou du bureau. L’intranet est devenu une pièce centrale de la stratégie interne des entreprises.

Alors comment faire pour réussir la refonte de votre intranet ? C’est une question à laquelle les experts Jamespot répondront au cours d’un webinar d’une heure intitulé “comment refondre son intranet ?”, qui aura lieu le 6 juillet prochain à 14h30. La première édition qui s’est tenue en mai 2021 fut un véritable succès. Vous étiez nombreux à être présents, preuve d’un intérêt croissant pour la refonte de vos plateformes intranet.

Le 6 juillet, Matthieu Lluis et Antoine Cuau animeront ce nouveau live et tenteront de répondre à toutes vos interrogations en abordant les points suivants :

Pourquoi refondre son intranet ?

Les tendances de l'intranet

Quels sont les enjeux de la refonte de votre intranet ?

La méthode Jamespot

Séance de questions/réponses

Comme vous le rappelleront les intervenants Jamespot lors du webinar du 6 juillet, l’objectif principal de l’intranet est de mettre, en un temps record et parfois même instantanément, des documents et contenus à la disposition des employés. Depuis plusieurs années, les caractéristiques de l’intranet ont évolué. La dimension collaborative est de plus en plus présente dans l’esprit des professionnels qui cherchent à fédérer leurs équipes et leur permettre d’améliorer leur collaboration en interne.

Vous vous demandez sûrement comment transformer vos collaborateurs en ambassadeurs ou encore comment transformer votre intranet en un élément central de votre communication interne. Bref, si vous souhaitez sauter le pas et repenser une bonne fois pour toutes votre plateforme intranet, c’est le webinar à ne pas rater. Comme d’habitude, si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, pas de panique, vous recevrez automatiquement le replay de ce webinar après inscription.