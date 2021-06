Pour créer des vidéos, il faut soit des compétences, soit une personne avec ses compétences, soit les bons outils sous la main. Certains n'ont pas le temps de se former sur des outils comme Premiere Pro, d'autres le temps d'apprendre à réaliser des animations etc. Au fil du temps, de nombreux outils simples et intuitifs ont été développés pour faciliter la création et la diffusion de vidéos.

Type Studio, est un éditeur vidéo en ligne, basé sur le texte, qui permet de modifier une vidéo, aussi facilement qu'il est possible de modifier un Google Doc. Video Tool Stack propose ainsi plus de 80 outils qui façonnent l'écosystème vidéo. Les outils peuvent être utilisés par n'importe qui : influenceurs, YouTubeurs, streamers, entrepreneurs, créateurs de cours en ligne et bien d'autres.

La liste des outils vidéo utilisés par les créateurs de contenu



Les outils sont proposés sous forme de liste, mais une recherche peut également être faite en fonction du type d'outil recherché. On retrouve des outils pour vendre des cours en ligne, mais aussi pour diffuser des vidéos, les monétiser ou tout simplement pour faire des CV vidéo.

Pour chaque outil, plusieurs informations sont disponibles comme : le nom de l'outil, un bref résumé de ce qu'il permet, une description plus détaillée, l'équipement nécessaire pour l'utiliser, le prix, les possibilités de monétisation et si une audience est nécessaire.

Ensuite, un tutoriel est proposé pour bien prendre l'outil en main et ensuite des statistiques sur l'entreprise sont proposées comme :

la date de création

l'emplacement du siège social

le montant de la levée de fonds (s'il y en a eu une)

la taille de l'équipe

le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux

les investisseurs (s'il y en a)

Un outil simple à utiliser, gratuit et qui permet de découvrir des plateformes pour diffuser son contenu, gagner de l'argent grâce à ce dernier ou encore créer des évènements en ligne !