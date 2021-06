Après le rachat de Brandwatch, Cision poursuit son ascension. L’entreprise, qui fournit des solutions et des services sur la communication ou encore l’influence, lance aujourd’hui son offre de diffusion de communiqués de presse par Wire. À ses côtés, deux nouveaux partenaires de taille : les médias français L’Opinion et Challenges.

Wire, un nouveau moyen de diffuser des communiqués de presse en France

Ces derniers mois, la crise sanitaire a obligé les entreprises à revoir leur manière de communiquer avec leur audience. Que ce soit newsletters, communiqués de presse ou encore publications sur les réseaux sociaux, la diffusion de contenus a dû être revue. Durant la pandémie, la communication était d’or, et Cision l’a bien compris en adaptant ses services à la situation.

L’entreprise se conforme continuellement à l’évolution des usages et des pratiques de communication. Pour faire face aux nouveaux défis que cela impose, elle mise sur la digitalisation des relations presse. Ainsi, elle lance aujourd’hui une nouvelle offre de diffusion de communication presse par Wire, pour transmettre l’actualité de façon innovante.

Concrètement, ce circuit de distribution permet de diffuser des communiqués auprès de médias et sites d’actualités partenaires de Cision, et ce, dans plus de 170 pays, assurant alors une visibilité. Pour accroître cette dernière, le contenu est diffusé sur plusieurs canaux, passant par les réseaux sociaux, mais aussi l’affichage, et pas des moindres. Grâce à un partenariat avec Branded Cities, il est possible d’afficher une photo ou une vidéo sur l’écran digital Thomson Reuters de Time Square, à New York.

Or, dans certains secteurs, la concurrence peut parfois être rude. Il convient alors de trouver des moyens de se démarquer des autres, notamment en proposant des communiqués de presse un peu différents. La diffusion par Wire peut alors apparaître comme une solution, car elle permet d’en créer des digitaux et interactifs. Cette approche moderne enrichit le contenu et surtout, le met en valeur. Pour s’assurer de sa pertinence, le service offre la possibilité de vérifier le communiqué, et si besoin de le traduire afin de toucher une audience internationale, ce qui est aujourd’hui essentiel.

Cision s’appuie sur des médias partenaires

Diffuser ses communiqués de presse dans le monde permet non seulement d’étendre sa stratégie de communication, mais aussi l’influence de son entreprise. Pour permettre aux firmes de faire cela, la solution Wire de Cision s’est associée à de grandes agences de presse et salles de rédaction internationales, comme Associated Press, Reuters et Bloomberg. Aujourd’hui, ce sont deux médias français qui se joignent à la liste des partenaires : L’Opinion et Challenges.

“Ce nouveau moyen de diffusion instantanée de l’information produit et corporate sur des sites référents répond à un besoin des entreprises”, explique Thierry Massé, directeur général de L’Opinion. “Elle répond également aux attentes des internautes à la recherche d’informations officielles en provenance directe des acteurs économiques”.

Ainsi, ce circuit de distribution de l’information encore inédit en France pourrait transformer la façon dont les entreprises communiquent, et potentiellement leur audience. Par ailleurs, ces partenariats seront tout autant bénéfiques aux médias, qui pourront proposer à leur audience des contenus de qualité.