Selon les informations de Bloomberg, Amazon envisagerait d’acheter 20% des actions de PlusAI. Cette start-up est spécialisée dans le développement de technologies de camions autonomes. Le géant de l’e-commerce lui aurait commandé 1 000 de ses systèmes.

Amazon a PlusAI dans le viseur

Ces dernières années, l’entreprise de Jeff Bezos multiplie les investissements sur le marché de la conduite autonome. En janvier 2019, elle avait commencé à tester Scout, son robot capable d’effectuer des livraisons tout seul. Un peu plus tard, elle s’est offert Zoox, une start-up qui développe des véhicules autonomes, pour un milliard de dollars. Cette acquisition lui a permis de faire un grand pas dans ce secteur.

Aujourd’hui, c’est PlusAI qui se trouve dans le viseur d’Amazon. Cette entreprise créée en 2016 développe, elle aussi, ce type de technologie dans le but de transformer l’industrie du camionnage, mais aussi les moyens de transport et de logistiques. C’est cet objectif qui pourrait avoir séduit le géant de l’e-commerce.

Acheter des parts à PlusAI permettrait à l’entreprise de poursuivre dans cette voie, surtout que la start-up a récemment fait part de son intention d’entrée en bourse. Elle prévoit de fusionner avec Hennessy Capital V, une SPAC. Concrètement, c’est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis sur un marché boursier dans le but d’une ou plusieurs acquisitions dans un secteur. Cet accord valoriserait PlusAI à 3,3 milliards de dollars, ce qui pourrait aussi être bénéfique pour Amazon si la société décide de lui acheter des parts.

Les géants de la Tech investissent de plus en plus sur le marché des véhicules autonomes

La firme de Jeff Bezos n’est pas la seule à investir dans le développement des véhicules autonomes. En octobre 2018, c’est Waymo, filiale d’Alphabet, qui ouvrait le bal. Elle fut la première entreprise à se voir délivrer le permis de test sans chauffeur. Depuis, elle a parcouru du chemin et a pris une certaine avance dans le domaine. Il y a quelques jours, elle a réalisé sa deuxième levée de fonds, lui permettant de réunir 2,5 milliards de dollars. Cette somme doit lui permettre de perfectionner sa technologie.

Un peu plus tard, c’est Apple qui faisait son entrée sur le marché en s’offrant Drive.ai, une start-up spécialisée dans le domaine des véhicules autonomes. Alibaba ne compte pas non plus se laisser distancer par ses concurrents américains. L’entreprise chinoise a récemment annoncé qu’elle commencerait à développer ses propres camions autonomes.

Il est évident que la conduite autonome devient petit à petit un élément essentiel de l’ère numérique, et Amazon a tout à gagner à s’intéresser à Plus AI. Si cet accord se concrétise, il fera suite à celui avec la start-up Aurora, pour laquelle, d’après The Verge, la firme de Seattle a contribué à un investissement de 530 millions de dollars.