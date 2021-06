Aujourd’hui, 69% des entreprises possèdent un site web et tentent de développer leur visibilité par divers canaux comme Google ou les réseaux sociaux. Cependant, 60% d’entre elles ne savent pas quelle part de leur chiffre d’affaires est réalisée grâce au web. Un chiffre important, qui montre la complexité d’une stratégie marketing et plus largement du digital. Afin de comprendre comment les premiers clients sont générés, via quel canal et surtout mettre facilement en place des actions pertinentes, il existe un outil !

Plezi aide depuis plusieurs années les entreprises à développer l’inbound marketing, grâce à son outil de marketing automation B2B. Afin d’aller plus loin et surtout accompagner un plus grand nombre d’entreprises, dès leur lancement, Plezi lance ce 21 juin, Plezi One. Un outil gratuit dont l’objectif principal est de transformer n’importe quel site en générateur de leads.

Un générateur de prospects à portée de main

L'avantage principal de Plezi One est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques pour utiliser l’outil ou bien lancer des actions marketing. Parmi les opportunités offertes par Plezi One, on retrouve notamment : la mise en place de formulaires avec messages automatisés ou encore l’intégration de contenus téléchargeables.

Charles Dolisy, président et cofondateur de Plezi, déclare : "Les entrepreneurs ne veulent pas cumuler des outils, ils veulent des réponses simples en un minimum de temps et ils veulent des prospects. Plezi One permet de comprendre et décupler chaque campagne marketing qu'ils démarrent."

Pour le moment Plezi est accessible en version bêta à un nombre limité de personnes. Pour obtenir votre accès et prendre en main l’outil, il suffit de vous inscrire.

Comment fonctionne Plezi One ?

Une fois connecté au compte Plezi One, trois étapes sont à réaliser pour utiliser pleinement l’outil : l’installation du script de tracking, la création de la première ressource et la création du premier formulaire.

Lorsque ces étapes sont réalisées, il est possible de tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités de Plezi One. Grâce aux différents onglets, il est possible de comprendre ce que fait chaque prospect sur le site, et comment celui-ci évolue semaine après semaine avec des tableaux de bord épurés.

Un outil qui centralise les besoins marketing d’une entreprise

Sur le tableau de bord de Plezi, les informations principales comme le nombre de visites, les conversions ou encore le nombre de leads sont indiqués, de manière épurée. Plezi offre également des informations importantes pour le suivi d’un site, comme la position des mots-clés, le tunnel de conversion venant de ces derniers et le détail des différents canaux et sources.

Dans la partie ressource, il est possible d’accéder aux ressources créées comme des formulaires, des articles de blog…

Enfin, tous les contacts sont gérés au même endroit (dans l’onglet contact) et pour chacun d’entre eux de nombreuses informations sont disponibles, comme :

des informations générales : prénom, titre, fonction…

son activité : le nombre de ressources visité, sa première visite, la dernière action..

un historique détaillé de ses actions comme ci-dessous.

La gestion des formulaires se fait elle dans l’onglet “modèle de formulaires”. Quand un formulaire est généré, ce dernier peut être dupliqué et ensuite modifié en fonction des besoins. Des blocs peuvent être ajoutés et le style peut être entièrement modifié.

Après avoir soumis un formulaire, il est possible de paramétrer plusieurs mails de suivi ou encore un message de remerciement.

Plezi One répond ainsi aux besoins des entreprises qui se lancent et n’ont pas encore les moyens d ‘avoir une véritable équipe marketing. Grâce à cet outil, n’importe quelle entreprise peut générer des prospects et améliorer son site web, grâce à des analyses précises.