Une entreprise qui réalise de la publicité doit passer par plusieurs plateformes pour créer et gérer ses publicités. Une plateforme pour Google, une pour Facebook et Instagram, une autre pour TikTok etc. La gestion des campagnes publicitaires prend du temps et demande une certaine organisation.

ADYOUNEED est une plateforme de publicité sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui permet de créer et optimiser les publicités rapidement, tout en automatisant les processus publicitaires. L'outil permet ainsi de créer plus rapidement les annonces et d'automatiser la partie gestion, qui peut être assez redondante. ADYOUNEED est une plateforme idéal pour les agences marketing et les Social Media Manager et se positionne comme alternative à Adespresso.

Un outil pour optimiser la gestion des publicités

Une fois l'outil téléchargé, l'interface proposée est très simple à prendre en main. Il faut dans un premier temps choisir le réseau social concerné, puis l'objectif de la compagne publicitaire : trafic, conversion, likes, leads etc. Ensuite ADYOUNEED simplifie la création d'audience. Des audiences peuvent être créées à la main, en définissant une localisation, le genre ou encore l'âge des personnes désirées et un intérêt. L'autre possibilité est d'utiliser la fonctionnalité de l'outil IA Audience Finder, basée sur l'intelligence artificielle qui permet de sélectionner deux intérêts relatifs au produit mis en avant, et le reste de l'outil s'occupe de la création de l'audience.

La création de la publicité est ensuite simplifiée en comparaison des plateformes natives de Facebook et de Google. Il suffit de choisir le type de publicités, ajouter un text, un lien, sélectionner un CTA et c'est parti. La mise en page d'ADYOUNEED est plus simple et compréhensible que celles des outils natifs. Grâce à une intégration avec Canva, les visuels peuvent être directement créés au sein de l'outil, sans avoir à quitter la plateforme.

Pour les publicités Google, deux objectifs sont proposés : trafic et conversion. L'outil analysera ensuite le site web, afin de déterminer l'audience la plus pertinente. Pour information la gestion des publicités sur LinkedIn et TikTok arrive bientôt sur l'outil.

Des résultats clairs et simples à comprendre

En ce qui concerne l'analyse des publicités, tout est regroupé au même endroit. Pour chaque canal, il est possible de voir les différents KPIS, les audiences, et toutes les données importantes. Les résultats peuvent être affichés pour une campagne en général ou bien pour une publicité précise.

ADYOUNEED est un outil payant, proposé avec une offre intéressante et un accès à vie ! Pour 69 dollars au lieu de 1200 dollars il est possible de profiter d'un sous compte et de dépenses publicitaires illimitées. Pour plus de sous-comptes, d'autres offres sont proposées !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.