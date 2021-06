En rachetant une entreprise par mois, Snapchat s’assure un développement durable ainsi qu’un écosystème d’ingénieurs dans plusieurs domaines technologiques différents. Récemment, la société a notamment fait l’acquisition de WaveOptics, un fournisseur de lunettes de réalité augmentée. Une nouvelle qui aura toute son importance dans le développement de nouvelles lunettes Spectacles. Snapchat n’oublie cependant pas sa plateforme et continue d’offrir de nouveaux outils aux développeurs ainsi qu’aux utilisateurs. Afin d’améliorer et faire évoluer Spotlight, son concurrent de TikTok, l’entreprise vient d’annoncer l’extension de ses outils de développement.

Snapchat compte aider les développeurs d’applications

Les contenus vidéo sont de plus en plus viraux sur Internet. Face à cette tendance, Snapchat a lancé Spotlight en novembre 2020, une plateforme mettant en avant de courtes vidéos ayant pour objectif de concurrencer TikTok. Désormais, le réseau social annonce le lancement d’un Creative Kit for Spotlight. À travers cette initiative, il souhaite permettre aux développeurs d’ajouter une option offrant l’opportunité aux utilisateurs de publier du contenu issu de leurs applications directement sur Spotlight. En naviguant sur Snapchat, les utilisateurs pourront aussi découvrir facilement du contenu créé grâce à ces applications et les télécharger en un clic.

Ce nouveau procédé est ainsi gagnant-gagnant pour Snapchat et les développeurs. D’un côté, le réseau social s’agrémente de contenu supplémentaire, et de l’autre, les développeurs peuvent obtenir de nouveaux utilisateurs sur leurs applications d’édition de vidéo. À noter qu’ils pourront configurer des hashtags afin de baliser le contenu créé depuis leur application, ce qui va également permettre aux développeurs de suivre leur performance. Du côté des utilisateurs, ils pourront découvrir grâce à ces hashtags l’ensemble des vidéos confectionnées à l’aide de telle ou telle application.

Snapchat souligne que plusieurs applications proposent déjà cette nouveauté. Nous pouvons, par exemple, citer Videoleap, Beatleap, Lightricks, Splice, Powder et Piñata Farms. Pour les développeurs, cette nouvelle initiative offre une réelle opportunité d’acquérir une plus grande base d’utilisateurs. Pour rappel, la plateforme annonçait plus de 280 millions d’utilisateurs quotidiens en début d’année. Une force promotionnelle non négligeable pour les créateurs d’applications.