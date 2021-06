Après plusieurs mois de test, Instagram vient d'annoncer le lancement officiel des publicités sur Reels. Le réseau social appartenant au groupe Facebook poursuit ainsi sa stratégie de monétisation, sans pour autant dévoiler les performances enregistrées par son dernier format en date.

Les Reels, nouveau format star d'Instagram ?

Lancés au mois de juin 2020, les Reels ont rapidement su se faire une place de choix parmi les contenus créés et consommés par les utilisateurs d'Instagram, et pour cause... Ce format a spécifiquement été pensé pour concurrencer TikTok, réseau social désormais incontournable et dont la croissance spectaculaire a su attiser la convoitise des plus grandes plateformes sociales. À cet effet, les Reels permettent donc la création de vidéos courtes et dynamiques sur fonds musicaux : challenges, mode, humour, recettes de cuisine, tutoriels, décoration, actualité... Toutes les thématiques semblent se prêter à ce format qui prône la créativité.

S'il est aujourd'hui impossible de consulter Instagram sans tomber au moins une fois sur un Reel, le groupe Facebook n'a pas encore communiqué les performances du format. En janvier 2021, le dirigeant d'Instagram, Adam Mosseri, confiait toutefois à nos confrères de The Verge que bien que le format se développe, il n'en était pas "encore satisfait". Les résultats des Reels étaient-ils alors en dessous des espérances du réseau social ? Il semblerait bien.

Ce n'était qu'une question de temps avant l'arrivée des publicités

Malgré des performances qui ne semblent pas satisfaire les dirigeants d'Instagram, les Reels suivent tout de même le chemin naturel qui leur était promis : celui de la monétisation, et donc de la publicité. C'est dès le mois d'avril 2021 que les utilisateurs australiens, brésiliens, allemands et indiens, ont ainsi pu voir apparaître des publicités dans ce format. Plusieurs grandes marques ont rapidement cédé à l'appel : BMW, Nestlé (Nespresso), Louis Vuitton, Netflix ou encore Uber, ont déjà fait la promotion de leurs produits et/ou de leurs services à travers ce nouveau format publicitaire. Pour Instagram, il s'agissait là d'un test à grande échelle.

Un test apparemment réussi, puisque les publicités sur les Reels se déploient désormais dans 80 pays à travers le monde. Celles-ci se présentent comme des Reels classiques, c'est-à-dire en plein écran, au format vertical, avec une durée maximale de 30 secondes, et elles tourneront en boucle jusqu'à ce que les utilisateurs passent à la vidéo suivante.

Elles seront également signalées par une étiquette "sponsorisé" sous le nom du compte de l'annonceur. Enfin, notons que contrairement aux publicités que l'on peut voir dans les stories, les utilisateurs pourront réagir aux publicités Reels en les commentant, en les likant, ou même en les sauvegardant.