A l’occasion de l’édition 2021 de VivaTech, La Poste annonce la création de La Poste Ventures en partenariat avec XAnge. Le fonds d’investissement « investira 35 M€ au capital de 3 à 5 start-up par an, en position d’actionnaire minoritaire, en amorçage ou en série A, pour des tickets d’investissement allant de 300 K€ à 3 M€ », indique Diane Abrahams, directrice stratégie, partenariats transverses et innovation du Groupe La Poste.

Les investissements viseront à accompagner des start-up ayant la volonté de mettre en œuvre des démarches à impact positif au cours de leur croissance, telles que la neutralité carbone et la parité. Pour l’entreprise publique, l’objectif est aussi d’identifier et de créer les services innovants qui génèrent de la valeur ajoutée pour les clients.

L’open innovation au sens large aide déjà le Groupe La Poste et ses filiales à se développer. « Avec ce fonds, notre souhait est plus spécifiquement d’identifier des projets agiles à la croisée du client, de l’impact positif, et de technologies avant-gardistes. Investir dans de telles start-up est un bon moyen de porter le regard vers 2030 et de challenger nos ambitions » souligne Diane Abrahams.

La création de La Poste Ventures et sa volonté d’accompagner la croissance de start-up innovantes dans les secteurs des nouveaux services clients et des nouveaux parcours clients, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe La Poste « La Poste 2030, engagée pour vous » qui place la satisfaction client au cœur de ses priorités.

La Poste Ventures souhaite investir dans 5 domaines : la logistique connectée et augmentée au service de l’expérience client, les villes et territoires verts et intelligents, le phygital, la santé et le bien vivre, et la digitalisation pour accélérer la transformation numérique. La sélection des start-up se fera sur des critères ESG en partenariat avec le fonds d’investissement early-stage XAnge.

Complétant l’écosystème d’innovation de La Poste, La Poste Ventures apporte une nouvelle brique, celle du financement, à l’accompagnement des start-up. Son dispositif intervient à tous les stades de la vie des jeunes pousses : la création avec les Coups de cœur La Poste #FemmesduNumérique, l’incubation des start-up fintech et assurtech avec platform58, l’incubateur de la Banque Postale, l’accélération avec le programme French IoT, l’innovation industrielle dans le domaine de la logistique avec le Lab Fab.