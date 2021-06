Depuis plusieurs années, un nouveau terme est entré dans le langage courant des marketeurs, celui de Martech. Ce dernier désigne toutes les technologies logicielles à destination des métiers du marketing. Avec les différents changements amenés par les leaders technologiques comme : la fin des cookies tiers ou encore les changements permanents des politiques d’accès aux données sur les réseaux sociaux, l’écosystème Martech semble complexe. À cela vient s’ajouter une offre qui ne cesse de croître avec de plus en plus de logiciels pour les experts marketing.

Saas Advisor, acteur du conseil en technologies marketing, propose un eBook gratuit permettant de comprendre les challenges de la transformation digitale et des logiciels SaaS. De plus, dans ce eBook, Saas Advisor partage son expertise à travers plusieurs conseils pour mettre en place une stratégie Martech efficace !

Un état des lieux de l’écosystème Martech

Dans cet ebook, un état des lieux de l’écosystème Martech est détaillé, avec de nombreux chiffres pour faire le point sur le marché.

Par exemple, il existe plus de 8 000 logiciels SaaS destinés à l’amélioration de la performance du marketing. Ce vaste choix peut rapidement semer le doute sur les outils déjà mis en place et amène des questionnements sur les besoins de l’équipe marketing. Changement d’outils, utilisation partielle des outils sont des problématiques qui découlent de l'écosystème Martech. En effet, 24% des directeurs marketing estiment que la gestion de leur stack technologique fait partie des 3 plus grandes faiblesses de leur entreprise en matière d’acquisition et de rétention client.

Le choix des outils est également une décision à prendre avec plusieurs acteurs de l’entreprise. Aujourd’hui, la décision se prend de plus en plus entre le Marketing et l’IT. L’objectif étant d’obtenir un écosystème d’outils cohérents, entre eux.

Avec ces changements, le terme Marketing Technologist revient souvent. Nouveau métier ou nouveau profil, ce dernier comprend aussi bien les enjeux marketing et business mais aussi les aspects technologiques. Son rôle devient d’ailleurs central au sein des entreprises.

Pour terminer, Saas Advisor offre une liste de conseils pour mettre en place une stratégie Martech efficace. Parmi ces derniers, on retrouve par exemple le processus de sélection. Comme dit plus haut, faire un choix parmi toutes les offres disponibles sur le marché n’est pas aisé. Il y a pourtant des questions simples auxquelles répondre pour savoir si l'outil est adapté ou non aux besoins de votre équipe marketing. Pour découvrir ces questions et retrouver les autres conseils proposés, il suffit de télécharger l’ebook !