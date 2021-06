Après avoir dévoilé une IA copiant une écriture manuscrite et trois nouvelles fonctionnalités pour les conversations Messenger, Facebook est de retour dans le but d'annoncer quelques nouveautés pour les administrateurs de groupes. Dans un billet de blog publié le 16 juin 2021, le réseau social a présenté quelques nouveaux outils et fonctions supplémentaires afin d’aider à la gestion et au développement les groupes.

L’accueil administrateur et de nouveaux outils de modération

Pour commencer, Facebook annonce le lancement de l’accueil administrateur. L’objectif de cette nouvelle zone est de permettre aux gestionnaires des groupes de facilement et intuitivement accéder aux outils, paramètres et fonctionnalités d’administrations. Cet espace est d’ailleurs personnalisable afin de laisser libre cours aux différentes façons de manager propre à chacun. Le réseau social souligne que les administrateurs pourront y voir rapidement les publications, membre et commendataire signalés, mais aussi les nouvelles fonctionnalités d’administration.

La plateforme annonce ensuite l’arrivée d’un outil supplémentaire permettant de modérer les commentaires depuis l’Assistance administrateur. Précédemment, il était possible d’y modérer automatiquement les publications selon certains critères, la fonctionnalité s’étend ainsi aux commentaires. De ce fait, les administrateurs pourront « restreindre la participation des internautes qui ne remplissent pas les conditions requises en fonction de certains critères », explique le réseau social ; empêcher l’affichage de certains commentaires ; refuser la publication de contenu promotionnel via des liens spécifiques ; et ajouter des suggestions de critères Facebook afin de lutter contre les contenus indésirables.

Une nouvelle alerte de modération en cours de test a ensuite été présentée : les Alertes de conflits. Grâce à une intelligence artificielle, le réseau social peut ainsi détecter les conversations « litigieuses et malsaines » au sein des groupes et en notifier les administrateurs. Pour éviter que la situation s’envenime, il sera possible de « limiter temporairement la fréquence à laquelle les membres du groupe peuvent commenter ».

De nouvelles façons de développer la « culture de la communauté »

Outre les ajouts du côté de la modération, Facebook introduit un outil pour « façonner et renforcer la culture d’une communauté ». Pour cela, le réseau social lance : Résumé du membre. Par le biais de cette fonctionnalité, les administrateurs pourront avoir un résumé « consolidé » de l’activité des membres d’un groupe. Il sera possible d’y retrouver le nombre de publications et commentaire publiés ainsi que les posts supprimés et les mises en sourdines d’un membre.

Si une infraction est commise par l’un des membres ou administrateurs d’un groupe, il sera désormais possible de faire appel à la décision prise auprès de Facebook. Un nouvel examen sera ainsi effectué par le réseau social afin de « s’assurer que la bonne décision a été prise ».

Comme chaque groupe a des règles spécifiques, Facebook annonce que ces dernières seront directement identifiables dans les commentaires et publications pour les modérateurs. Les membres pourront aussi facilement y accéder en appuyant dessus. Lors d’un signalement d’une publication ou d’un commentaire, les membres d’un groupe pourront identifier les règles du groupe enfreintes. Cette dernière nouveauté arrivera dans les semaines à venir.

Facebook annonce ensuite une option permettant d’activer et désactiver certains types de publications et une seconde pour personnaliser les raccourcis des formats de publication.