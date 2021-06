Dans le cadre de la réalisation de cette étude, 1 600 professionnels du marketing et de la création ont été interrogés pour tenter de dégager des grandes tendances dans le domaine du branding et aider les marques à trouver de nouvelles inspirations. Centrés sur les enjeux et les priorités des professionnels du marketing, les observations et résultats de Bynder, une agence marketing spécialisée dans l’expérience digitale, devraient vous permettre d’identifier des éléments essentiels du marketing en 2021.

Comme vous le découvrirez en téléchargeant cette étude depuis le chatbot Bynder, l’agence a identifié plusieurs éléments marquants. Tout d’abord, 59% des spécialistes du marketing estiment que l’impact le plus considérable en 2020 a été l’augmentation de la production de contenu numérique : la création de contenu pour le web a augmenté de 41% entre 2019 et 2020. Bynder observe que la crise sanitaire a évidemment joué un rôle majeur dans cette accélération de la production.

Nous avons beaucoup entendu parler de la transformation digitale des commerçants et plus généralement des entreprises pendant le confinement. La réalité du terrain est différente. Dans son étude, Bynder révèle qu’une majorité de commerçants ne veulent pas en entendre parler et préfèrent parier sur le retour des ventes en magasin, prévu pour 2021. La crise sanitaire aurait même poussé 25% des spécialistes du marketing à interrompre leur transformation numérique.

En téléchargeant cette étude vous découvrirez les nouvelles priorités des marques qui ont fait le choix du numérique. Cette transformation massive impose une nouvelle organisation pour les entreprises concernées. 59% d’entre elles déclarent devoir générer plus de contenu créatif qu’avant. Qui dit plus de production, dit aussi plus d’externalisation. En effet, 48% des sondés prévoient d’augmenter les collaborations avec des agences externes ou des freelances.

Vous l’aurez compris, le contenu est devenu la pierre angulaire de la stratégie marketing des marques. C’est la conséquence majeure de la transformation numérique des entreprises qui s’est accélérée en 2020. Pour tout comprendre de cette nouvelle tendance et l’appréhender au mieux, l’étude de Bynder à télécharger gratuitement depuis le chatbot du site web, vous sera d’une grande aide.