En 2015, Microsoft officialisait une toute nouvelle version de son système d’exploitation pour PC. Après Windows 8 et Windows 8.1, la firme américaine sautait le 9 et passait directement à Windows 10. L’heure est cependant venue d’annoncer une date de fin de support pour cet OS. Avec l’annonce très prochaine de Windows 11, Microsoft précise ainsi l’avenir de Windows 10 en soulignant une fin du support pour le 14 octobre 2025.

Windows 10 tirera sa révérence après dix ans de loyaux services

L’heure est aux annonces chez Microsoft. Après avoir présenté un mini-frigo Xbox Series X lors de l’E3, un tout autre produit compte faire son apparition : Windows 11. « La prochaine génération de Windows », comme aime l’appeler Satya Nadella, PDG de Microsoft, sera en effet présentée dès la semaine prochaine, le jeudi 24 juin.

Alors que la firme de Redmond commence le teasing de ce système d’exploitation, avec par exemple une vidéo de 11 minutes 11 secondes autour des sons d’ouverture des différents Windows, nous venons d’apprendre la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025 par le biais de sa page officielle.

D’ici quatre ans et demi, Microsoft ne mettra ainsi plus à jour Windows 10 dans sa version Home, Pro, Education et Pro for Workstations. L’entreprise aura donc assuré 10 ans de support annuel pour cette version du système d’exploitation. Par le biais de la page web de support de Windows 10, nous découvrons aussi que la version intermédiaire de 2004 sera supportée jusqu’au 14/12/2021, la version 20 h 2 jusqu’au 10/05/2022 et la récente 21 h 1 jusqu’au 13/12/2022.

À travers cette annonce, Microsoft confirme logiquement l’arrivée d’une toute nouvelle version de son système d’exploitation pour ordinateur. Depuis maintenant plusieurs mois, Microsoft ne le cache d’ailleurs pas à travers le canal développeur de Windows en dévoilant au compte-goutte quelques ajustements. Connu jusqu’alors sous le nom de code Sun Valley, le nouveau Windows de Microsoft prévoit notamment une refonte totale de l’interface utilisateur ainsi que de la boutique de logiciel Windows Store.