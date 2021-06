C’est désormais officiel : Lina Khan est la nouvelle présidente de la Federal Trade Commission (FTC), l’agence gouvernementale américaine chargée de combattre, entre autres, les pratiques anticoncurrentielles. Les Big Tech n’ont qu’à bien se tenir.

Ce mardi 15 juin, le Sénat a voté à 69 voix contre 28 pour l’élire comme membre de la FTC, avec un soutien autant démocrate que républicain, avant que Joe Biden ne la nomme présidente dans la même journée. « Je suis très reconnaissante aupreès du Sénat pour ma confirmation. Le Congrès a créé la FTC pour préserver la concurrence loyale et protéger les consommateurs, les travailleurs et les entreprises honnêtes contre les pratiques déloyales et trompeuses. J'ai hâte de remplir cette mission avec vigueur et de servir le public américain », a-t-elle déclaré dans un tweet.

I’m so grateful to the Senate for my confirmation. Congress created the FTC to safeguard fair competition and protect consumers, workers, and honest businesses from unfair & deceptive practices. I look forward to upholding this mission with vigor and serving the American public.

— Lina Khan (@linamkhan) June 15, 2021