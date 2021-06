À vos agendas ! Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise, vous invite à participer à une matinée complète (de 9h30 à 12h30) autour du sujet de l’intranet. En participant au Jamespot Day 2021, vous aurez l’occasion de découvrir l’application Fast Intranet, l’un des produits proposés sur le Jamespot Store. Pour faire simple, Fast Intranet est l’application idéale pour réaliser et gérer vous-même votre intranet personnalisé, rapidement et en toute simplicité. Inscrivez-vous au Jamespot Day 2021 pour tout comprendre de cet outil génial.

Au programme de cette matinée du 23 juin :

9h30 : keynote d’ouverture

9h45 : wébispot Café - à la découverte des nouveautés Jamespot

10h30 : 3 retours d'expérience client sur la mise en place de Fast intranet

11h15 : créons ensemble une page de Fast Intranet en 45 minutes.

12h : keynote de clôture

Évidemment, vous pouvez choisir de ne participer qu’à un atelier si vous n’avez pas le temps de rester en ligne toute la matinée. Par exemple, si vous souhaitez simplement comprendre comment créer une page avec Fast Intranet, rendez-vous à 11h15 avec les experts Jamespot. En même temps qu’eux, vous pourrez vous aussi vous exercer et créer votre propre page sur Fast Intranet. Même chose si vous avez juste besoin de découvrir les nouveautés Jamespot, il faudra vous connecter à 9h45.

Si vous ne connaissez pas encore Fast Intranet, cet événement est l’occasion pour vous de découvrir les fonctionnalités de l’outil. En vous inscrivant au Jamespot Day 2021, vous comprendrez notamment comment Fast Intranet peut vous aider à créer et personnaliser chaque page de votre intranet en choisissant parmi une multitude de widgets aux finalités diverses.

Participer au Jamespot Day 2021, c’est aussi l’occasion idéale pour vous d'avoir une vision sur les évolutions des produits et les dernières nouveautés Jamespot. Si vous vous posez des questions sur l’utilité de l’outil Fast Intranet, c’est également le bon moment pour venir tester et écouter les retours d’expérience des clients qui l’utilisent.

Il ne faudrait pas non plus oublier que le Jamespot Day, qu'il soit physique ou virtuel, vous permet aussi de networker en rencontrant vos pairs et d’autres experts dans votre domaine. Pensez à vous inscrire !