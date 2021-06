Après trois éditions physiques et réussies, l’événement phare dédié aux directeurs et directrices marketing, mais aussi aux commerciaux et aux dirigeant(e) d’entreprise revient pour une quatrième édition ! Le 21 juin prochain, et jusqu’au 25 juin 2021, Inbound Marketing France propose une édition 100% digitale pour découvrir les tendances marketing, networker et profiter de retours d’expériences concrets de professionnels !

L'événement incontournable pour digitaliser son entreprise

Durant cinq jours au programme bien complet, avec des masterclass, des conférences, des tables rondes mais aussi des débats d’échanges, les bonnes pratiques du digital seront présentées. Parmi les intervenants de cette journée, on retrouve :

Anne Monteiro, Directrice Marketing Client le Groupe La Poste

Camille Jourdain, Consultant Influence Marketing

Claude de Loupy, CEO de Syllabs

Gilles Bertaux, PDG et co-fondateur de Livestorm

Ines Sancelot, Sales Manager France chez HubSpot

et l’invité d’honneur, Seth Godin, Fondateur de altMBA, blogueur, entrepreneur et auteur

Plus de 60 intervenants sont attendus, tous experts dans leur domaine. Retrouvez la liste de tous les intervenants juste ici.

Un programme riche pour digitaliser votre entreprise !

Durant ces 5 jours, de nombreuses prises de paroles seront proposées sur des thématiques diverses comme le e-commerce, les cookies et trackers, l’intelligence artificielle, les tendances social media, l’Inbound Marketing, les podcasts ou encore le marketing automation.

Parmi les conférences en ligne à ne pas louper, on peut citer :

La table ronde “Écrire pour le web :les bonnes pratiques faciles à expliquer”, le 21 juin 2021 à 14h

La masterclass “Battle Growth hacking vs social selling”, le 22 juin à 16h25

La table ronde sur “les Tendances Social Media 2021”, le 23 juin à 09h20

Le programme détaillé avec l’ensemble des interventions est disponible juste là.

Participez gratuitement à l’Inbound Marketing France

Inbound Marketing France est un évènement à but non lucratif organisé par l’agence Winbound, du groupe MV Group.

Pour participer à cette édition digitale, deux tarifs sont disponibles : le tarif agence à 298,80 € et le tarif standard à 58,90 euros. Si vous lisez cet article, et que vous êtes directeurs (trices) marketing ou digital, sachez qu’avec le code INVIT-IMF21, vous pouvez prendre votre place gratuitement et ainsi accéder à tous les contenus de l’évènement.

Ci-dessus un avant goût de l’édition 2020, qui avait lieu à Rennes. Même si cette année, l’évènement a lieu en ligne, le concept de l’Inbound Marketing France ne change pas ! L’IMF 2021 est un moment d’échange unique pour discuter sur les problématiques marketing et commerciales de votre entreprise. Entre les conseils, les retours d’expériences et le networking, ces 5 jours permettront de répondre à vos questions et surtout de mettre en place ou d'améliorer la digitalisation de votre entreprise et de vos process.

Le format digital de cette édition 2021 offre une grande flexibilité permettant d’assister aux interventions qui vous intéressent !