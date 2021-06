Par l'intermédiaire d'un communiqué partagé ce 16 juin, Google Cloud et le groupe de luxe français LVMH annoncent devenir partenaires stratégiques. Cette collaboration portera en premier lieu sur l'intelligence artificielle. Elle sera exploitée en continuation de la transformation numérique déjà menée par la firme de Bernard Arnault pour épauler toute la structure de LVMH, « allant du développement de produits à la chaîne d'approvisionnement, en passant par les collaborateurs, les partenaires et les clients », lit-on. Le groupe « s’appuiera également sur les technologies de pointe et les solutions AI / ML développées par Google Cloud, pour favoriser leurs usages à grande échelle et répondre ainsi aux attentes les plus élevées des clients des Maisons du Groupe », poursuivent les portes paroles du groupe LVMH dans le communiqué.

Une « Data and AI Academy » à Paris pour les employés de LVMH et ses filiales

Comme le souligne L'Usine Digitale, ce partenariat stratégique avec Google aura aussi pour but d'étoffer les compétences des employés du groupe et de ses 70 filiales -- des « Maisons » regroupées autour de six secteurs allant des spiritueux à la mode, en passant par les cosmétiques ou les montres. Le groupe espère ainsi optimiser les performances de ses équipes en gestion des stocks ou en prévision de la demande. L'idée serait aussi de créer à moyen terme une expérience client personnalisée, motorisée par les technologies d'IA et de Machine Learning développées par Google. Google Cloud devrait enfin permettre de moderniser en partie l'infrastructure informatique de LVMH, notent nos confrères.

En parallèle, LVMH annonce la création d'une « Data and AI Academy » à Paris pour « parfaire davantage » les compétences des équipes des différentes Maisons « à travers des programmes de formation et de certification dédiés ».

« Nous sommes fiers de conclure un partenariat aussi innovant et complet avec LVMH, d’alimenter l’accélération du Groupe dans l'innovation avec notre technologie cloud et nos capacités d'IA, et contribuer à définir, ensemble, l’avenir de l’expérience client dans l'industrie du luxe », a pour sa part commenté Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. Précisons que LVMH et Google se connaissent déjà... au moins de façon indirecte : les Maisons de luxe Louis Vuitton, Dior, Fendi et l'enseigne Sephora, spécialisée dans la vente de parfums et produits cosmétiques, utilisent déjà certaines solutions de Google.