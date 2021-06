Au quotidien, tout le monde envoie des mails. À des proches, des clients, des collaborateurs, mais est-ce que ces mails permettent de faire rayonner son entreprise ? C'est une autre question. Dans chaque mail, il y a un contenu qui permet de faire la différence : la signature mail. L'optimiser ne prend pas beaucoup de temps et cela peut parfois faire la différence !

Pour créer facilement une signature mail pertinente qui améliore la visibilité de son entreprise, il existe plusieurs outils dont EmailBadge. Cet outil proposé par l'équipe AppSumo propose une solution de signature mail puissante pour les entrepreneurs, les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et plus largement tous ceux qui souhaitent que leur signature mail soit pertinentes. L'outil fonctionne pour tous les services : Gmail, G Suite, iOS Mail et Office 365, mais aussi Outlook 2013, Yandex ou encore Android 4.

La signature mail devient un canal marketing

Avec EmailBadge, il est possible de créer des signatures pour soi-même, des clients, des collaborateurs... L'idée étant de mettre en avant les informations de contact et les contenus les plus pertinents afin de transformer la signature mail en canal marketing.

Les signatures mail créées permettent ainsi d'amener du trafic sur du contenu. La création de la signature prend quelques minutes seulement, grâce à un éditeur drag-and-drop. De nombreux templates sont disponibles afin de trouver de l'inspiration et ensuite personnaliser la signature.

EmailBadge permet de créer plusieurs signatures et de sauvegarder ces dernières très rapidement.

L'outil est payant, mais est proposé en promotion et à vie. Par exemple pour 9 dollars au lieu de 100 dollars, il est possible d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'outil pour 3 signatures. Pour 18 dollars, c'est 7 signatures et pour 27 dollars, il sera possible de créer 20 signatures.

