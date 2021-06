« Parfois, on a envie de parler, et parfois, on n’en a pas envie ». Dominic Camozzi, designer de fonctionnalités relatives à la vie privée sur Twitter, ne pouvait pas mieux expliquer la fonctionnalité en cours de réflexion pour le réseau social. Dans une publication, le responsable a, en effet, brièvement présenté une option à venir, permettant aux utilisateurs de se « démentionner » d’un ou plusieurs Tweets.

Le contrôle sur les mentions bientôt ajouté à Twitter

Sur Twitter, les réactions peuvent rapidement pleuvoir à la suite d’une publication ou un commentaire. De ce fait, les mentions sont monnaie courante chez les utilisateurs afin de se répondre entre eux. Il arrive cependant que l’on ne souhaite plus être notifié à chacune d’entre elles. Bonne nouvelle, Twitter réfléchit à une fonctionnalité pour vous sortir de cette situation et ne plus être mentionné à tout-va.

Via un court thread, Dominic Camozzi a rapidement présenté cette fonctionnalité visant à « vous aider à contrôler l’attention indésirable sur Twitter ». À travers une première image, le responsable des fonctionnalités sur la vie privée de Twitter dévoile un bouton « Unmention yourself », ou « Se démentionner » en traduction littérale, s’affichant juste en dessous d’un Tweet. Afin de rassurer l’utilisateur souhaitant activer cette option, le réseau social précise que « la personne qui vous a mentionné ne sera pas notifiée ».

À travers d’autres maquettes, nous découvrons que les utilisateurs pourraient se démentionner d’un Tweet directement depuis les notifications de l’application. Si la personne vous ayant mentionné ne vous suit pas, l’option permettant de vous démentionner pourra empêcher l’utilisateur de vous mentionner à l’avenir dans d’autres Tweets.

Un paramètre supplémentaire offrirait l’opportunité aux utilisateurs de choisir qui peut les mentionner dans des Tweets. Trois options seront ainsi disponibles : « Tout le monde », les « Personne que vous suivez » ou « Personnalisé » en fonction d’une liste prédéfinie.

Pour finir, une autre option permettrait de masquer l’ensemble des mentions liées à une conversation.