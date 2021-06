Avoir un produit est une bonne chose, vendre ce dernier est encore mieux. Au moment de se lancer, il faut avoir un site fonctionnel, proposer plusieurs options de paiement, être à minimal présent sur les réseaux sociaux etc. Il faut également construire des entonnoir de vente afin de générer des ventes.

InfluencerSoft est une plateforme qui fournit tous les outils dont les entreprises, les influenceurs et les entrepreneurs ont besoin pour marketer et vendre leurs produits en ligne. Pour faire simple, cet outil permet de créer des entonnoirs de vente et d'automatiser le marketing d'une entreprise, afin de commercialiser efficacement les produits et services.

Un outil complet pour piloter son marketing

Une fois inscrit sur l'outil InfluencerSoft, une vidéo d'onboarding est proposée afin de comprendre le fonctionnement de l'outil. Sur le tableau de bord, plusieurs outils sont disponibles comme "InfluencerSoft Academy" afin de prendre en main tous les outils proposés. De plus, il est possible de prendre part à des lives, mais aussi de réserver un créneau avec un expert afin de lui poser des questions et utiliser l'outil de la meilleure manière !

Au-delà de ces différents éléments très pratique pour bien prendre en main la plateforme InfluencerSoft, intéressons nous à son fonctionnement ! Une startup checklist est disponible, avec différentes choses à faire comme : le choix d'un entonnoir, la connexion au domaine et des méthodes de paiement etc. Une fois ces étapes réalisées, il est possible de passer aux entonnoirs !

InfluencerSoft propose de nombreux templates (50) en fonction de vos besoins. Une fois le template sélectionné, ce dernier peut être entièrement personnalisé, afin de suivre précisément toutes les actions réalisées. Des actions, des déclencheurs, des conditions sont disponibles pour créer tous les scénarios possibles. Par exemple, en fonction de l'activité d'une personne durant un webinar, il est possible de déplacer ces derniers à différentes parties de l'entonnoir. En plus d'être comme un générateur d'entonnoir, il est possible de créer via l'outil des cours en ligne (gratuits, mais aussi des formations).

L'outil offre également un éditeur en drag and drop afin de facilement construire des pages web. Dans la partie Online store, toutes les ventes sont disponibles ainsi que la source, afin de tracker au mieux ces dernières. Toutes les actions marketing peuvent ainsi être suivies et analysées, afin d'être optimisées !

InfluencerSoft est un outil payant, proposé avec une offre unique et à vie ! Pour 49 dollars au lieu de 355 dollars, toutes les fonctionnalités citées sont disponibles, mais aussi l'envoi de 10K emails par mois, la possibilité d'avoir 10 produits actifs, 3 entonnoirs de vente actifs etc. Pour des besoins plus conséquents, d'autres offres sont proposées.

