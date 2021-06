Depuis plus d’un an, la pandémie ne cesse de bouleverser la situation économique en France et dans le reste du monde. Les entreprises ont vu leur modèle économique migrer encore plus rapidement vers le digital et leurs stratégies s’appuyer sur de nouvelles valeurs.

Ces changements ont fait émerger des tendances à l’origine de stratégies retail et e-commerce toujours plus innovantes. L’augmentation des ventes en ligne a contraint les marques à repenser et simplifier leurs processus de paiement.

Philippe de Passorio, DG France et Italie d’Adyen affirme que “dans ce contexte, la vision traditionnelle du paiement, source de complexité et d’erreurs, est devenue obsolète. Le besoin de compter sur un partenaire fiable et innovant s’est renforcé”. Adyen est une plateforme de paiement spécialisée dans l’accompagnement des commerçants. Les experts d’Adyen accompagnent la croissance des marques en simplifiant leurs activités et en leur permettant de s’implanter sur de nouveaux marchés.

Dans un guide accessible gratuitement, les équipes d’Adyen proposent de découvrir comment le paiement peut être un vecteur de croissance pour toutes les fonctions des entreprises, de la finance au marketing, en passant par l’IT. D’après la plateforme de paiement, il est crucial de développer de nouveaux parcours d’achats toujours plus innovants qui profitent à la fidélisation de la clientèle, notamment grâce aux données.

Une plateforme unifiée pour une vision omnicanale de la donnée de paiement

Dans cet ebook, les marques apprennent comment faire fructifier leurs transactions, notamment grâce à la conversion. Cette dernière est cruciale pour les équipes financières qui s’en servent pour définir leur stratégie. Les spécialistes recommandent de supprimer les intermédiaires et tout centraliser afin de simplifier les processus et développer les projets liés aux paiements des entreprises, tout en optimisant les budgets. Le fait de travailler avec un partenaire unique serait aussi un gage de qualité et d’efficacité. Ainsi, les entreprises ne se soucient que d’une seule intégration, gagnent du temps et améliorent la gestion de leurs opérations financières. La sécurité étant primordiale, il est plus sûr de se faire accompagner par un expert pour optimiser la gestion des risques de l’entreprise. Laurene Lecomte, Directrice de la gestion des risques, des paiements et de la fraude chez Back Market avance que “chez Back Market, les paiements sont considérés comme un point névralgique : un produit fraudé se traduit par une perte de 100% du chiffre d’affaires puisqu’il faut dédommager le vendeur. Adyen nous accompagne au quotidien sur cet enjeu”. Dans son rapport consacré aux entreprises en croissance, la solution de paiement présente comment les entreprises peuvent prospérer tout en maîtrisant leurs coûts grâce à un ensemble d’outils dédiés à l’optimisation des paiements. La gestion des données de paiement est également un élément déterminant pour l’amélioration de l’expérience client.

“Les données de paiement sont un trésor pour la stratégie commerciale des entreprises. En optant pour une plateforme de paiement unifiée, les marques s’assurent une vision omnicanale de la donnée de paiement, garantissant une meilleure connaissance de leur clientèle, de ses habitudes d’achat et de ses préférences. Avec les bonnes fonctionnalités, les entreprises peuvent analyser et optimiser l’ensemble de leurs performances via des tableaux de bord et des rapports unifiés”, Philippe de Passorio, DG France et Italie d’Adyen

La diversité des intérêts des données de paiement

Certaines conditions sont à respecter pour pouvoir exploiter et analyser les données de paiement de manière optimale et en toute sécurité. Comme le présente le prestataire de paiement dans l’ebook consacré aux entreprises en croissance, les marques doivent avoir au préalable centralisé toutes les données online et offline afin d’en disposer sur une seule plateforme. Également, certains outils comme le ShopperDNA d’Adyen permettent d’identifier les acheteurs quel que soit leur adresse IP, la carte utilisée, le pays où ils se trouvent, etc.

Philippe de Passorio, DG France et Italie d’Adyen, explique qu’aujourd’hui “pour tout commerçant, la clé est d’appréhender les paiements comme une source de conversion”. Les données de paiement permettent à une entreprise de mieux connaître sa clientèle. La solution de paiement encourage les marques à analyser les données démographiques détaillées de leurs clients afin de savoir quels produits elles doivent prévoir en stock et d'accélérer le service client par exemple. Grâce au guide consacré aux entreprises en croissance composé par Adyen, la plateforme de paiement spécialisée dans l’accompagnement des commerçants, les entreprises apprennent à identifier les fraudeurs tout en préservant les transactions légitimes. Les avantages des données de paiement sont nombreux. Fort des années d’expérience d’Adyen, il est possible de faire émerger qu’après une analyse approfondie des données, les entreprises prennent généralement de meilleures décisions commerciales. En effet, elles construisent des programmes de fidélité plus adaptés en s’appuyant sur lesdites données. Les plateformes permettent de stocker les données de paiement afin que le consommateur puisse régler ses prochains achats encore plus facilement.

Conformément aux réglementations RGPD, les données sont anonymisées et leur stockage est totalement sécurisé. La sécurité est au cœur de l’attention des équipes d’Adyen. Par ailleurs, en centralisant tout sur la même plateforme, on élimine aussi le risque d’erreurs dues à la manipulation de données entre différents systèmes.

Comme présenté dans le livre blanc élaboré par Adyen, les marques peuvent également se développer plus facilement, partout dans le monde, grâce à un seul partenaire de paiement en ligne qui sera en mesure de gérer la totalité des opérations de paiement à l’étranger. Pour en savoir davantage sur les solutions proposées par Adyen et pour connaître toutes les bonnes pratiques et tendances liées aux données de paiement, il suffit de télécharger gratuitement l’étude consacrée aux paiements pour les entreprises en croissance.