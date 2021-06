Au quotidien il faut surveiller son agenda, gérer sa to-do, des calls, des imprévus, bref la productivité n'est pas toujours maximale. Il existe de nombreuses applications pour s'organiser parmi lesquelles Notion, Trello et bien d'autres. L'organisation est primordiale, mais il reste facile de se perdre au quotidien.

Nunzo Martinello et son équipe ont décide de s'occuper de ce problème, avec Akiflow. Akiflow est un gestionnaire de tâches personnelles plus une application de bureau de calendrier disponible sur MacOs et Windows, qui aide les utilisateurs à rester organisés. L'objectif étant de capturer les tâches, les traiter et toujours savoir sur quoi travailler.

Pour rester organisé au quotidien



Comme on peut le voir dans la vidéo, Akiflow offre une vue unique et surtout globale sur les tâches et son calendrier.

Les tâches sont ainsi automatiquement collectées, à partir des différentes applications utilisées comme : Trello, Asana, Zoom, Todoist, Slack, Gmail et bien d'autres. Quand un email est ajouté en favori, une tâche est automatiquement créée dans Akiflow. Des tâches peuvent également être automatiquement collectées à partir du presse-papier, une fonctionnalité vraiment pratique.

De plus, pour la partie calendrier, il est facile de partager des disponibilités avec des clients ou son équipe, afin que ces derniers puissent facilement prendre un rendez-vous pour une visio ou un call.

Des notifications intelligentes sont également poussées, afin de ne pas oublier une réunion et la rejoindre automatiquement ou bien de réaliser une tâche !

L'outil est un véritable succès et a même été élu produit du jour sur Product Hunt.

Akiflow est un outil freemium. Une version gratuite est disponible, mais limitée dans le nombre d'intégrations (seulement 4) et il n'est par exemple pas possible de partager ses disponibilités. L'offre payante à 15 dollars par mois donne accès à toutes les intégrations, un nombre illimité de calendriers, mais aussi au partage des disponibilités.