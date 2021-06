Pour montrer son expertise, faire la promotion d'une nouveauté ou obtenir de la visibilité, nombreuses sont les entreprises à proposer des webinars souvent gratuits. Cependant, après le webinar, nombreuses sont les entreprises qui ne tirent pas partie de ce contenu et le laisse.

Après avoir lancé Twiso for Clubhouse, un outil pour personnaliser la page évènement d'une room sur Clubhouse, Twiso propose Twiso for Video. Cet outil transforme les enregistrements de webinars en vidéo promotionnelle afin d'obtenir plus de leads. L'outil fonctionne aussi bien pour un webinar, qu'un podcast, des témoignages etc.

Obtenir une vidéo promotionnelle pour les réseaux sociaux



Le fonctionnement de Twiso est très simple. Il faut dans un premier temps télécharger la vidéo du webinar, couper les parties de la vidéo que vous souhaitez mettre en avant (maximum 3 minutes), sélectionner les intervenants de la vidéo, choisir l'un des modèles pré-conçus parmi les trois proposés et partager la vidéo ! Cette dernière peut être partagée sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou encore simplement en copiant le lien. Elle peut également être téléchargée directement sur son ordinateur.

L'objectif est simple : faire d'un webinar une vidéo publicitaire engageante ! Les contenus vidéos se développent de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, mais il reste assez difficile de se démarquer avec des vidéos, toutes plus ou moins similaires. Avec cet outil, il est possible de produire un contenu différent et qui mérite d'être partagé. La vidéo brute du webinar est transformée en une vidéo plus courte avec les temps forts de ce dernier !

À l'avenir de nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées à Twiso for Video, comme par exemple l'ajout de sous-titres.