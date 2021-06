Dimanche 13 juin 2021, Elon Musk, le PDG de Tesla a annoncé sur son compte Twitter que la firme américaine accepterait à nouveau la cryptomonnaie comme moyen de paiement à une seule condition : qu’elle soit moins polluante.

C’est un nouveau rebondissement entre Tesla et le bitcoin. En mars dernier, Elon Musk avait fait grimper le cours de la cryptomonnaie en autorisant l’achat des voitures de son entreprise avec cette monnaie virtuelle. Seulement quelques semaines après, le PDG avait fait part de ses doutes sur Twitter, alarmé par son impact environnemental. La société avait alors fait marche arrière, en annulant le paiement en bitcoins.



Même si la cryptomonnaie représente une industrie profitable, elle a des conséquences désastreuses sur l’environnement. Elle est produite par des ordinateurs très puissants qui résolvent des équations et consomment des quantités importantes d’électricité, provenant en partie de centrales de charbon. D'après une étude de la revue scientifique Nature, les mines chinoises pourraient émettre 130,50 millions de tonnes de dioxyde de carbone d’ici à 2024 si aucun changement n’est opéré concernant les centrales.

Bien conscient de l’impact du bitcoin sur l’environnement, Elon Musk a indiqué sur son compte Twitter que Tesla accepterait à nouveau la cryptomonnaie comme moyen de paiement à une condition. “Lorsqu’il sera confirmé que les mineurs [de bitcoin] utilisent une quantité raisonnable d’énergie propre (environ 50%) avec une tendance à l'amélioration, Tesla recommencera à autoriser les transactions en bitcoins”, a-t-il écrit.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021