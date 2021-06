Pour créer des liens avec des prospects et espérer transformer un prospect en client, il faut du temps et les bons outils ! Certains vont utiliser des séquences d'emails automatisées et personnalisées, d'autres vont appeler, certains utiliseront LinkedIn et parfois même la vidéo ! La vidéo est un des outils phares aujourd'hui, aussi bien en B2B qu'en B2C. Pour développer une stratégie commerciale, via la vidéo il existe divers outils.

Hippo Video est l'un d'entre eux. Ce dernier permet d'humaniser l'engagement des prospects avec des vidéos personnalisées, directement à partir d'outils de vente comme LinkedIn Sales Navigator, HubSpot, Salesforce etc. Un outil concurrent à Vidyard et idéal pour les commerciaux, les responsables marketing ou encore les équipes du service client, qui veulent améliorer les relations avec les prospects et les clients. Grâce à ce dernier, le taux de réponse peut être amélioré, tout comme le nombre de rendez-vous pris !

Attirer l'attention des prospects avec des vidéos personnalisées

Au niveau des vidéos, cette dernière peut être une vidéo de prospection, une vidéo de remerciement ou encore un enregistrement d'écran pour expliquer quelque chose ou réaliser une démonstration produit, les possibilités sont nombreuses.

Sur Gmail par exemple, grâce à l'extension Chrome Hippo Video, il est simple d'ajouter une vidéo au mail. L'extension proposera alors d'enregistrer soit l'écran, soit la webcam, soit les deux ainsi que le micro ou bien d'ajouter une vidéo déjà existante. Une fois l'enregistrement réalisé, la vidéo peut être éditée très facilement via l'éditeur proposé par Hippo Video.

Créer des pages de vente personnalisées

L'outil permet également de créer une page de vente dédiée, à partir d'un template entièrement personnalisable. La page en question contiendra plusieurs informations comme le logo de l'entreprise, un header, une vidéo, des CTAs ainsi que des informations de contact. Des documents peuvent aussi être ajoutés.

Pour tous les contenus créés (vidéos, page de vente), il est possible de suivre les performances de chacun, afin de voir ce qui performe le mieux, ce qu'il faut améliorer... Des statistiques détaillées sont fournies comme le nombre de vues, le nombre d'utilisateur unique, le temps de visionnage moyen, les actions réalisées...

Dans l'onglet Report, les données fournies vont plus loin en montrant où sur la page de vente les utilisateurs s'engagent le plus. Il est aussi possible de suivre les prospects les plus chauds, les plus engagés....

Hippo Video est un outil payant accessible à vie via licence. En fonction des besoins, plusieurs sont proposées, dont une à 59 dollars au lieu de 576 dollars. Pour ce prix, un accès à vie à Hippo Video est fourni pour un utilisateur, ainsi qu'un stockage de 25 GB et 200 GB de bande passante chaque mois. Pour profiter des integrations avec Zendesk, Intercom et autres outils, il faudra payer 199 dollars au lieu de 2880 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.