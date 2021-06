Ce 12 juin, se sont tenues les enchères pour déterminer quelle personne allait se joindre à Jeff Bezos et à son frère Mark pour se rendre dans l’espace le 20 juillet prochain.

Le milliardaire, qui quittera bientôt son poste de PDG d’Amazon, a annoncé le 7 juin dernier qu’il allait réaliser son rêve d’enfant en voyageant à bord de la capsule New Shepard, développée par son autre entreprise, Blue Origin. Il a choisi de partager cette expérience avec son frère, Mark. Il s’agira du tout premier vol opéré par l’entreprise spatiale fondée en 2000 ; il comprendra, au total, 4 passagers.

Pour choisir la troisième personne, Blue Origin a eu recours à des enchères qui se sont déroulées en plusieurs étapes. Cette dernière, qui s’est tenue en direct, comprenait 20 potentiels passagers, avec un prix qui est passé de 4,8 millions de dollars pour une place à bord de New Shepard à 28 millions de dollars, un prix exorbitant pour un séjour en impesanteur qui va durer environ 3 minutes.

Si Blue Origin n’a pas encore communiqué le prix final des places dans New Shepard, qui est spécialement pensée pour le tourisme spatial, celui-ci devrait être nettement inférieur à ce qui a été décidé lors de la vente aux enchères. L’identité du gagnant devrait, par ailleurs, être dévoilée dans les semaines à venir. Pouvant accueillir jusqu’à 6 passagers et dotée de grandes fenêtres pour leur permettre d’admirer la vue, la fusée New Shepard a été testée 15 fois depuis 2015. Elle comprend un premier étage réutilisable et une capsule.

Le 20 juillet prochain, elle atteindra 100 kilomètres d’altitude pour atteindre la ligne de Kármán. Cela va permettre à ses passagers d’expérimenter l’impesenteur pendant trois minutes environ, mais également d’observer la Terre depuis l’espace. Ils iront ensuite se poser dans le désert de l’ouest texan. Au total, le vol durera 7 minutes. Une quatrième personne devrait également faire partie de la mission touristique, son identité n’est toutefois pas encore connue, et on ignore s’il s’agit d’un employé de Blue Origin, d’un autre participant aux enchères ou de quelqu’un d’autre.

2021 sera sans aucun doute une année à marquer au fer rouge pour le secteur du tourisme spatial. SpaceX, grande rivale de la firme de Bezos, prévoit elle aussi d’envoyer des civils dans l’espace avec la mission Inspiration4.