La Summer Digitale c’est quoi ?!

Il s'agit d'une journée de webinars pour vous informer et vous accompagner dans une période de reprise où il faut plus que jamais renforcer vos actions marketing, et plus particulièrement vos actions digitales !

Aujourd'hui, la promesse More Traffic More Business prend tout son sens et devient une nécessité vitale pour nombre d'organisations et d'entreprises, notamment dans une situation concurrentielle toujours plus complexe.

Lors de cette journée, les experts CyberCité & OnlySo animeront 4 webinars pour vous inspirer et vous aider à mettre en œuvre rapidement des solutions pour rencontrer de nouvelles audiences et de nouveaux clients, mais aussi pour dynamiser vos campagnes et dépasser vos performances habituelles !

Ils vous parleront donc de SEO, de Média et de Social Ads, pour que vous soyez prêt(e)s pour la rentrée.

Comment structurer vos comptes publicitaires et challenger vos stratégies de campagnes Facebook Ads pour optimiser la génération des Leads ?

Conférence animée par Lucas RIOU, Traffic Manager CyberCité

De 10.00 à 11.00

Optimisations algorithmiques, liquidités des audiences, diversification des signaux, A/B test de stratégies de campagne, etc. Bref, les leviers de performance offerts par les campagnes Facebook Ads sont nombreux !

Au travers de plusieurs cas clients, nous étudierons quelles sont les pistes d'optimisations qui vous permettront de développer rapidement votre compte publicitaire, et d'accélérer ainsi la génération des Leads qualifiés.

Faut-il foutre la paix au taux d'engagement ?

Conférence animée par Edgar DENIS, Planner Social Media OnlySo

De 11.00 à 12.00

Edgar, Planneur Social Media, aura 45 minutes pour faire redescendre le taux d’engagement de son piédestal, et vous invitera à prendre un peu de recul sur vos objectifs Social Media et leur associer les bons KPI !

Le taux d’engagement fait aujourd’hui référence parmi les KPI du Social Media ! Mais est-il un si bon témoin de l'engagement de vos communautés ?

Définition, méthode de calcul, tour d'horizon des KPI, exemples concrets et tips... On décortique le sujet en 45 minutes chrono !

Comment augmenter sa performance et sortir de sa zone de confort avec de l’Ads ?

Conférence animée par Emily CERISIER, Consultante SEA/Média Sénior CyberCité

De 14.00 à 15.00

L’intelligence artificielle s’immisce petit à petit dans notre quotidien et fait désormais partie intégrante de la gestion optimale des campagnes sur Google Ads.

Même si les règles du jeu de la régie publicitaire de Google restent les mêmes, les outils changent. Les tâches chronophages tels que les enchères manuelles sont aujourd'hui détrônées par un système d'enchère automatique.

Venez découvrir comment sortir de votre zone de confort dans la gestion de vos campagnes Google Ads !

SEO Quick Wins : Comment performer vite et fort ?

Conférence animée par Alban RENARD, Responsable Pôle Expertises

De 15.00 à 16.00

Le SEO est un levier d'acquisition pyramidal : pour durer sur le long terme, il est nécessaire de construire une belle pyramide, composée de multiples briques : contenus riches, stratégies offpage, ainsi qu'une infrastructure technique fiable.

Pourtant, Google n'a jamais été aussi rapide pour indexer et positionner les sites. Il est donc possible, via des analyses fines de vos datas SEO, d'aller chercher des leviers de croissance rapides et solides en mode "commando". Tout comme une clé de voute, certaines briques peuvent avoir plus d'importance que d'autres. Nous verrons ensemble, avec des exemples concrets, comment aller chercher ces "victoires rapides" et comment déployer des dispositifs SEO efficaces.