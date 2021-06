Au moment de lancer une startup, tout le monde veut la même chose : se faire connaître. Pour cela, plusieurs options sont possibles : relations presse, collaborations avec des influenceurs, publicités... Même après le lancement, continuer à faire la promotion de son entreprise est important.

Rocket Labs propose une liste avec plus de 280 sites pour améliorer la visibilité de son entreprise et obtenir des backlinks (ce qui est très bon pour le SEO).

Plus de 80 heures ont été passées sur ce projet, à traiter plus de 2 000 URLs afin de créer une liste gratuite de sites web intéressants sur lesquels soumettre son entreprise/produit. Il existe déjà des listes similaires, cependant elles sont parfois obsolètes, manquent de données, listent des sites qui n'ont pas beaucoup de trafic ou n'ont pas assez d'options de tri.

Une liste pratique pour développer la visibilité de son entreprise

La liste proposée par Rocket Labs est divisée en plusieurs catégories, 12 au total : nom, lien, le type de site, les sujets, l'autorité du domaine, le trafic mensuel ou encore savoir si le site est payant ou non. Parmi les sites proposés, on retrouve par exemple IndieHackers, Product Hunt, Startup Stash, Starter Story ou encore F6S.

Pour créer cette liste, 5 critères ont été pris en compte par l'équipe de Rocket Labs :

si le site est actif et du contenu est publié régulièrement

est-ce que le site est pertinent pour les startups ?

existe-t-il un moyen direct de créer une liste ou de partager du contenu à publier ?

Y publierions-nous notre propre produit ou celui d'un client ?

Y a-t-il un intérêt pour la création de liens ou la notoriété de la marque ?

Avec cette liste, il est possible de faire découvrir son entreprise, mais surtout s'assurer de la croissance organique de cette dernière, via les moteurs de recherche.